https://sputniknews.com.tr/20240104/sivastopol-valisi-razvojaev-ukrayna-son-zamanlarin-en-yogun-fuze-saldirisini-gerceklestirdi-1079336245.html

Sivastopol Valisi Razvojaev: Ukrayna son zamanların en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdi

Sivastopol Valisi Razvojaev: Ukrayna son zamanların en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdi

Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Ukrayna ordusunun bugün Sivastopol şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısının son zamanların en yoğunu olduğunu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T20:20+0300

2024-01-04T20:20+0300

2024-01-04T20:20+0300

ukrayna krizi

sivastopol

mihail razvojaev

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925412_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_bb683408414325d0ee69d2e815507c86.jpg

Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram paylaşımında, “Askerlerimiz Sivastopol’e yönelik düzenlenen saldırıyı püskürttü. Son zamanların en yoğun saldırısıydı” diye yazdı.Füze parçasının bir binaya isabet etmesi sonucu bir kişinin yaralandığını bildiren Razvojaev, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bugün Kırım’daki hedeflere yönelik ‘havadan karaya’ güdümlü füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık. 10 füzenin havada vurulduğunu kaydetti.Sivastopol’de saat 16.40’ta (TSİ) hava saldırısı alarmı verilmişti. Alarm yaklaşık 1.5 saat sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html

sivastopol

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivastopol, mihail razvojaev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, füze