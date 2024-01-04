https://sputniknews.com.tr/20240104/sivastopol-valisi-razvojaev-ukrayna-son-zamanlarin-en-yogun-fuze-saldirisini-gerceklestirdi-1079336245.html
Sivastopol Valisi Razvojaev: Ukrayna son zamanların en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdi
Sivastopol Valisi Razvojaev: Ukrayna son zamanların en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdi
Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Ukrayna ordusunun bugün Sivastopol şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısının son zamanların en yoğunu olduğunu... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T20:20+0300
2024-01-04T20:20+0300
2024-01-04T20:20+0300
ukrayna krizi
sivastopol
mihail razvojaev
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925412_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_bb683408414325d0ee69d2e815507c86.jpg
Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram paylaşımında, “Askerlerimiz Sivastopol’e yönelik düzenlenen saldırıyı püskürttü. Son zamanların en yoğun saldırısıydı” diye yazdı.Füze parçasının bir binaya isabet etmesi sonucu bir kişinin yaralandığını bildiren Razvojaev, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bugün Kırım’daki hedeflere yönelik ‘havadan karaya’ güdümlü füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık. 10 füzenin havada vurulduğunu kaydetti.Sivastopol’de saat 16.40’ta (TSİ) hava saldırısı alarmı verilmişti. Alarm yaklaşık 1.5 saat sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html
sivastopol
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076925412_54:0:970:687_1920x0_80_0_0_fbe79517ccdae796d56f96e8dea1f784.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sivastopol, mihail razvojaev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, füze
sivastopol, mihail razvojaev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, füze
Sivastopol Valisi Razvojaev: Ukrayna son zamanların en yoğun füze saldırısını gerçekleştirdi
Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Ukrayna ordusunun bugün Sivastopol şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısının son zamanların en yoğunu olduğunu belirtti.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram paylaşımında, “Askerlerimiz Sivastopol’e yönelik düzenlenen saldırıyı püskürttü. Son zamanların en yoğun saldırısıydı” diye yazdı.
Füze parçasının bir binaya isabet etmesi sonucu bir kişinin yaralandığını bildiren Razvojaev, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bugün Kırım’daki hedeflere yönelik ‘havadan karaya’ güdümlü füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık. 10 füzenin havada vurulduğunu kaydetti.
Sivastopol’de saat 16.40’ta (TSİ) hava saldırısı alarmı verilmişti. Alarm yaklaşık 1.5 saat sürmüştü.