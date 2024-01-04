https://sputniknews.com.tr/20240104/fransiz-generalden-itiraf-avrupalilar-ukrayna-icin-olmeye-hazir-degil-1079332011.html
Fransız General'den itiraf: 'Avrupalılar Ukrayna için ölmeye hazır değil'
Fransız General'den itiraf: 'Avrupalılar Ukrayna için ölmeye hazır değil'
Fransız Hava Kuvvetleri Generali Clermont bir dergiye yaptığı açıklamada Avrupalıların Ukrayna için ölmeye hazır olmadığını söyledi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T17:23+0300
2024-01-04T17:23+0300
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Fransız Devlet Havacılık Güvenlik Servisi'nin eski Başkanı ve Hava Korgeneral Bruno Clermont bir dergiye yaptığı açıklamalarda, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e 'zafer' istiyormuş gibi yaptıklarını ama gerçekte hiçbirinin Ukrayna'ya ihtiyacı olmadığını dile getirdi.Süreçte yalnızca Polonya'nın gerçekten savaş ekonomisine geçtiğini belirten Clermont, "Hiçbir Avrupalı Ukrayna için ölmeyecek" dedi. Fransız General Avrupalıların açıklamalarının savaşa olan yaklaşımları ile ters orantılı olduğunu vurguladı.Fransız General, geçen kıştan bu yana Batılı ülkelerin Kiev'e yardımlarının önemli ölçüde azaldığını belirtirken, Rus ordusunun silahlanma açısından önemli bir üstünlüğe sahip olduğuna dikkat çekti.Bruno Clermont, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hava üstünlüğünün önemli olduğunu belirterek, "Bu alanda Rus ordusunun üstünlüğü önemli. Ukrayna birliklerinin ilerlemesini engelliyor" dedi.Clermont, Rusya'nın 2022 yazından bu yana savaş ekonomisi içinde olduğunun ve Batı yaptırımlarının aştığının da altını çizdi.General ek olarak çok sayıda farklı Batı teçhizatı nedeniyle Kiev'in karşılaştığı zorluklara da dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:Clermont ayrıca Ukrayna'nın ancak Batı yardımının devam etmesi halinde direnebileceğine inandığını belirtti.Rusya daha önce defalarca Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin özel askeri operasyonda belirlenen hedefleri gerçekleştirmesini etkilemeyeceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, fransa, abd, avrupa birliği, rusya, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, fransa, abd, avrupa birliği, rusya, kiev
Fransız General'den itiraf: 'Avrupalılar Ukrayna için ölmeye hazır değil'
Fransız Hava Kuvvetleri Generali Clermont bir dergiye yaptığı açıklamada Avrupalıların Ukrayna için ölmeye hazır olmadığını söyledi.
Fransız Devlet Havacılık Güvenlik Servisi'nin eski Başkanı ve Hava Korgeneral Bruno Clermont bir dergiye yaptığı açıklamalarda, ABD ve Avrupa'nın Kiev'e 'zafer' istiyormuş gibi yaptıklarını ama gerçekte hiçbirinin Ukrayna'ya ihtiyacı olmadığını dile getirdi.
Süreçte yalnızca Polonya'nın gerçekten savaş ekonomisine geçtiğini belirten Clermont, "Hiçbir Avrupalı Ukrayna için ölmeyecek" dedi. Fransız General Avrupalıların açıklamalarının savaşa olan yaklaşımları ile ters orantılı olduğunu vurguladı.
Fransız General, geçen kıştan bu yana Batılı ülkelerin Kiev'e yardımlarının önemli ölçüde azaldığını belirtirken, Rus ordusunun silahlanma açısından önemli bir üstünlüğe sahip olduğuna dikkat çekti.
Bruno Clermont, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hava üstünlüğünün önemli olduğunu belirterek, "Bu alanda Rus ordusunun üstünlüğü önemli. Ukrayna birliklerinin ilerlemesini engelliyor" dedi.
Clermont, Rusya'nın 2022 yazından bu yana savaş ekonomisi içinde olduğunun ve Batı yaptırımlarının aştığının da altını çizdi.
General ek olarak çok sayıda farklı Batı teçhizatı nedeniyle Kiev'in karşılaştığı zorluklara da dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:
Batı tarafından tedarik edilen hava savunma sistemlerinin sayısı oldukça fazla: Patriot, Mamba, NASAMS, IRIS-T, Crotale ve diğerleri. Çok çeşili ve son derece etkili sistemler bombardımanın etkisini sınırlamaya yardımcı oluyor. Ancak aynı zamanda bu çeşitlilik tedarik ve lojistiği de zorlaştırıyor.
Clermont ayrıca Ukrayna'nın ancak Batı yardımının devam etmesi halinde direnebileceğine inandığını belirtti.
Rusya daha önce defalarca Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin özel askeri operasyonda belirlenen hedefleri gerçekleştirmesini etkilemeyeceğini ifade etmişti.