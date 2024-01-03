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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/ukraynalilar-basarisiz-karsi-saldiri-nedeniyle-zelenskiye-olan-guvenini-kaybediyor-1079291930.html
'Ukraynalılar, başarısız karşı saldırı nedeniyle Zelenskiy'e olan güvenini kaybediyor'
'Ukraynalılar, başarısız karşı saldırı nedeniyle Zelenskiy'e olan güvenini kaybediyor'
NATO ülkelerinden aldığı büyük yardımlara rağmen karşı saldırısı başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya Batı yardımları önemli ölçüde azalırken, aynı zamanda... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T15:11+0300
2024-01-03T15:42+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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Corriere della Sera gazetesine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in reytingi Rusya’nın askeri operasyonunun başlangıcında yüzde 98’lerde yer alırken, başarısız karşı saldırı sonrasında yüzde 60’lara geriledi.Haberinde, “Başarısız bir karşı saldırı nedeniyle Ukrayna halkı Zelenskiy'e olan inancını kaybediyor” ifadelerine yer veren İtalyan gazete, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Avrupa'nın yeterli üretim kapasitesine sahip olmadığı mühimmat sıkıntısı çektiğine de dikkat çekti.Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün verilerine atıfta bulunulan haberde, Zelenskiy'in Ukrayna halkı arasındaki reytinginin önemli ölçüde düştüğü vurgulanırken, Rusya’nın askeri operasyonunun başlangıcında yüzde 98 olan güven seviyesinin mevcut durumda yüzde 60’lara gerilediğini yazan Corriere della Sera köşe yazarı Paolo Valentino, "Artan kötümserlik, karşı saldırı beklentileri sonrasındaki hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Halk artık bu savaştan bıktı” ifadelerini kullandı.Ayrıca Zelenskiy’in Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile arasındaki iç siyasi sorunlara da dikkat çeken gazetenin bir diğer köşe yazarı Federico Fubini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin feci mühimmat sıkıntısının yanı sıra Avrupa ve ABD'den gelen finansmandaki gecikmenin başarılı askeri harekata katkıda bulunmadığına değinirken, yorumunda, “Ukrayna ordusu günde 6 ila 8 bin top mermisi ateşliyor. Her birinin Batı'da ortalama 4 bin euroluk üretim maliyeti var. Savaşı sürdürmek için Ukrayna'nın yılda yaklaşık 2 milyon mermi ve mühimmata ihtiyacı var ki Batı'da üretimi neredeyse 8 milyar euroya mal oluyor” diye konuştu.AB'nin Ukrayna'ya son 9 ayda vaat edilen bir milyon mühimmatın yarısından azını sağladığı da hatırlatılırken, öte yandan Rusya'nın üretim hatlarını yeniden yönlendirip yeterli hammadde ve enerji kaynaklarına sahip olarak askeri üretim kapasitesini artırdığı, Avrupa savunma sanayisinin ise üretim hacimlerini yüzde 30 oranında artırmasına rağmen yeni büyük yatırımlar yapmak için acele etmediği kaydedildi.Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin aceleci davranmamasının nedenini, maliyetli mühimmat üretiminin, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden sonra ihtiyaç duyulacağına dair şüphe ile ilişkilendirirken, bu tür savunma şirketlerinin çok yıllı siparişlere ihtiyacı olduğunun altını çiziyor.Ayrıca Avrupalı ​​üreticiler silahlarını diğer ülkelere satmaya devam ederken, Suudi Arabistan, ABD ve diğer müşterilerle büyük anlaşmalara bağlı olduğuna açıklık getiren Corriere della Sera köşe yazarı Fubini, değerlendirmesini, “Artık bu tedarikler öncelikli olarak Ukrayna lehine durmuyor. Çünkü hükümetler, şirketlerin sözleşme şartlarına uymaması durumunda cezaları karşılama yükümlülüğü üstlenmiyor" diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231231/ozel-operasyonun-2023u-karsi-saldiriya-gecen-kievin-basarisizlik-yili-1078945399.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, valeriy zalujniy, vitaliy kliçko, destek, batı, avrupa, nato, rusya, savunma sanayi
ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, valeriy zalujniy, vitaliy kliçko, destek, batı, avrupa, nato, rusya, savunma sanayi

'Ukraynalılar, başarısız karşı saldırı nedeniyle Zelenskiy'e olan güvenini kaybediyor'

15:11 03.01.2024 (güncellendi: 15:42 03.01.2024)
© AA / Emil LeegunovUkrayna Rusya Belgorod füze saldırı
Ukrayna Rusya Belgorod füze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA / Emil Leegunov
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NATO ülkelerinden aldığı büyük yardımlara rağmen karşı saldırısı başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’ya Batı yardımları önemli ölçüde azalırken, aynı zamanda içerde de Zelenskiy’e olan desteğin tükendiği kaydediliyor.
Corriere della Sera gazetesine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in reytingi Rusya’nın askeri operasyonunun başlangıcında yüzde 98’lerde yer alırken, başarısız karşı saldırı sonrasında yüzde 60’lara geriledi.
Haberinde, “Başarısız bir karşı saldırı nedeniyle Ukrayna halkı Zelenskiy'e olan inancını kaybediyor” ifadelerine yer veren İtalyan gazete, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Avrupa'nın yeterli üretim kapasitesine sahip olmadığı mühimmat sıkıntısı çektiğine de dikkat çekti.
Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün verilerine atıfta bulunulan haberde, Zelenskiy'in Ukrayna halkı arasındaki reytinginin önemli ölçüde düştüğü vurgulanırken, Rusya’nın askeri operasyonunun başlangıcında yüzde 98 olan güven seviyesinin mevcut durumda yüzde 60’lara gerilediğini yazan Corriere della Sera köşe yazarı Paolo Valentino, "Artan kötümserlik, karşı saldırı beklentileri sonrasındaki hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Halk artık bu savaştan bıktı” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Zelenskiy’in Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile arasındaki iç siyasi sorunlara da dikkat çeken gazetenin bir diğer köşe yazarı Federico Fubini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin feci mühimmat sıkıntısının yanı sıra Avrupa ve ABD'den gelen finansmandaki gecikmenin başarılı askeri harekata katkıda bulunmadığına değinirken, yorumunda, “Ukrayna ordusu günde 6 ila 8 bin top mermisi ateşliyor. Her birinin Batı'da ortalama 4 bin euroluk üretim maliyeti var. Savaşı sürdürmek için Ukrayna'nın yılda yaklaşık 2 milyon mermi ve mühimmata ihtiyacı var ki Batı'da üretimi neredeyse 8 milyar euroya mal oluyor” diye konuştu.
AB'nin Ukrayna'ya son 9 ayda vaat edilen bir milyon mühimmatın yarısından azını sağladığı da hatırlatılırken, öte yandan Rusya'nın üretim hatlarını yeniden yönlendirip yeterli hammadde ve enerji kaynaklarına sahip olarak askeri üretim kapasitesini artırdığı, Avrupa savunma sanayisinin ise üretim hacimlerini yüzde 30 oranında artırmasına rağmen yeni büyük yatırımlar yapmak için acele etmediği kaydedildi.
Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin aceleci davranmamasının nedenini, maliyetli mühimmat üretiminin, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden sonra ihtiyaç duyulacağına dair şüphe ile ilişkilendirirken, bu tür savunma şirketlerinin çok yıllı siparişlere ihtiyacı olduğunun altını çiziyor.
Ayrıca Avrupalı ​​üreticiler silahlarını diğer ülkelere satmaya devam ederken, Suudi Arabistan, ABD ve diğer müşterilerle büyük anlaşmalara bağlı olduğuna açıklık getiren Corriere della Sera köşe yazarı Fubini, değerlendirmesini, “Artık bu tedarikler öncelikli olarak Ukrayna lehine durmuyor. Çünkü hükümetler, şirketlerin sözleşme şartlarına uymaması durumunda cezaları karşılama yükümlülüğü üstlenmiyor" diye sonlandırdı.
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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