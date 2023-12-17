https://sputniknews.com.tr/20231217/ukrayna-medyasi-genelkurmay-baskani-zalujniyin-ofisinde-dinleme-cihazlari-bulundu-1078556038.html

Ukrayna medyası: Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın ofisinde dinleme cihazları bulundu

Ukrayna medyası: Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın ofisinde dinleme cihazları bulundu

RBK-Ukrayna ajansı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın ofisinde dinleme cihazları bulunduğunu bildirdi. 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T23:04+0300

2023-12-17T23:04+0300

2023-12-17T23:04+0300

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vladimir zelenskiy

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RBK-Ukrayna ajansının askeri çevrelerden bir kaynağa atıfla aktardığı habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın ofisinde dinleme cihazları bulundu.Yazıda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın ofisinde dinleme cihazları bulundu. Tespit edilen bilgi toplama cihazlarının türü belirlenemeyen unsurlardan üretilmiş olması, söz konusu cihazları yerleştirenin kimliğinin saptanmasını imkansız kılıyor” ifadelerine yer verildi.Ajansa konuşan kaynak, “Bu cihazlar bugün, mekanın çalışmaya hazırlandığı sırada saptandı” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda Ukrayna medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Zalujnıy arasında giderek büyüyen çekişmeyi daha sık yazmaya başladı. Zalujnıy’ın Economist dergisi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'da yedek ordu birlikleri eğitme imkanlarının kısıtlı olduğunu ve Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ifade etmesi geniş yankı bulmuştu. Ukraynalı komutanın bu açıklaması, Zelenskiy’in sert eleştirilerine neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231216/zelenskiy-ukraynanin-abye-uyelik-muzakerelerinin-baslatilmasi-finansal-yardimdan-daha-onemli-1078521175.html

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