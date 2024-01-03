https://sputniknews.com.tr/20240103/polonyadan-batiya-cagri-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-verin-1079295001.html

Polonya'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verin

Polonya'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verin

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermelerini talep etti. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T16:29+0300

2024-01-03T16:29+0300

2024-01-03T16:29+0300

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X platformundaki hesabından bir açıklama yapan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Batı'ya Ukrayna'ya askeri ve mali yardım konusunda çağrıda bulundu.Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep eden Sikorski, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.Sikorski, uzun menzilli füzelerin Ukrayna'nın Rusya'ya ait fırlatma rampalarını ve komuta merkezlerini imha etme imkanı sunacağını savundu.Kiev, ABD ve Batılı ülkelerden uzun menzilli füzeler, özellikle de 300 km mesafedeki hedefleri vurabilen ATACMS taktik füzeleri sağlamalarını defaatle talep etmişti. Ekim 2023'te Beyaz Saray, bu türden füzelerin yer aldığı küçük bir partiyi Ukrayna'ya gönderdiklerini ancak füzelerin menzilinin 165 km olduğunu belirtmişti.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.'Menzil ne kadar uzarsa, tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştırmak zorunda kalırız'Ayrıca Rusya lideri, bir açıklamasında "Batı'dan Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli sistemler gelirse, biz de tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştırmak zorunda kalacağız. Batı'nın amacı Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak. Bizi ortadan kaldırmak. Biz bunların hepsini anlıyoruz. Söz konusu olan ülkemizin mevcudiyeti. Fakat onlar, Rusya'yı muharebe sahasında yenmenin imkansız olduğunu anlamamış olamazlar, bu nedenle de enformasyon saldırıları düzenliyorlar" mesajını vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231231/rusyanin-belgorod-saldirisina-yaniti-gecikmedi-1079212637.html

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