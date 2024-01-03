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AB'den dünyanın en büyük elmas üreticisi Rus Alrosa'ya yaptırım
AB'den dünyanın en büyük elmas üreticisi Rus Alrosa'ya yaptırım
AB ülkelerinin Aralık ayında kabul ettiği 12. yaptırım paketi kapsamında dünyanın elmas üretimi açısından en büyüğü olan Rus Alrosa şirketi ve Genel Müdürü... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:04+0300
2024-01-03T14:04+0300
dünya
avrupa birliği
yaptırım
ekonomik yaptırım
rusya
elmas
alrosa
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AB ülkeleri arasında müzakere edilen ve 18 Aralık'ta onaylanan Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketi, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı elmas ithalatına, satın alınmasına veya transferine yasak getiriyordu.Bugünden itibaren resmen yürürlüğe giren yaptırım paketi uyarınca Rusya'da elmas üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiren Alrosa şirketi ile Genel Müdürü Pavel Marinıçev AB'nin yaptırım listesine dahil edildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "12. yaptırım paketinde uygulamaya koyduğumuz Rus elmasına yönelik yasak uyarınca AB, bugün elmas üretiminde dünyanın en büyüğü olan Alrosa şirketini ve onun genel müdürünü kara listeye aldı" ifadelerini kullandı.Borrell, AB'nin Rus elmasına yönelik yasakları G7 ülkeleriyle koordinasyon içinde yürürlüğe koyduğunu belirtti.Alrosa, Rus devletine ait olan ve Rusya'daki elmas üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren en büyük elmas madenciliği şirketidir. AB ve G7, dünyanın en büyük işlenmemiş elmas üreticisi Rusya'nın yıllık 4.7 milyar dolar seviyesindeki elmas ihracatını yeni yaptırımlarla vurmayı hedefliyor.Rus elmasına yaptırımlar, bu yıl Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenen G7 Liderler Zirvesi öncesi ve sırasında da gündem maddelerinden biri olmuştu.Zirve öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandıklarını belirterek, "Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız. G7 Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yaptırımların neden gerekli ve haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.İngiltere ise zirve sırasında Rus elmas ithalatına yönelik yasağı, bu yılın sonu itibarıyla uygulamaya koyacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/abnin-ardindan-isvicre-de-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-genisletti-1078734488.html
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avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, elmas, alrosa
avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, elmas, alrosa

AB'den dünyanın en büyük elmas üreticisi Rus Alrosa'ya yaptırım

14:04 03.01.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRus elmas şirketi Alrosa
Rus elmas şirketi Alrosa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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AB ülkelerinin Aralık ayında kabul ettiği 12. yaptırım paketi kapsamında dünyanın elmas üretimi açısından en büyüğü olan Rus Alrosa şirketi ve Genel Müdürü Marinıçev'e yönelik yaptırımlar resmen yürürlüğe girdi.
AB ülkeleri arasında müzakere edilen ve 18 Aralık'ta onaylanan Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketi, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı elmas ithalatına, satın alınmasına veya transferine yasak getiriyordu.
Bugünden itibaren resmen yürürlüğe giren yaptırım paketi uyarınca Rusya'da elmas üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiren Alrosa şirketi ile Genel Müdürü Pavel Marinıçev AB'nin yaptırım listesine dahil edildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "12. yaptırım paketinde uygulamaya koyduğumuz Rus elmasına yönelik yasak uyarınca AB, bugün elmas üretiminde dünyanın en büyüğü olan Alrosa şirketini ve onun genel müdürünü kara listeye aldı" ifadelerini kullandı.
Borrell, AB'nin Rus elmasına yönelik yasakları G7 ülkeleriyle koordinasyon içinde yürürlüğe koyduğunu belirtti.
Alrosa, Rus devletine ait olan ve Rusya'daki elmas üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren en büyük elmas madenciliği şirketidir. AB ve G7, dünyanın en büyük işlenmemiş elmas üreticisi Rusya'nın yıllık 4.7 milyar dolar seviyesindeki elmas ihracatını yeni yaptırımlarla vurmayı hedefliyor.
Rus elmasına yaptırımlar, bu yıl Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenen G7 Liderler Zirvesi öncesi ve sırasında da gündem maddelerinden biri olmuştu.
Zirve öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandıklarını belirterek, "Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız. G7 Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yaptırımların neden gerekli ve haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere ise zirve sırasında Rus elmas ithalatına yönelik yasağı, bu yılın sonu itibarıyla uygulamaya koyacağını açıklamıştı.
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
DÜNYA
AB’nin ardından İsviçre de Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti
22 Aralık 2023, 17:00
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