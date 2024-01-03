https://sputniknews.com.tr/20240103/abden-dunyanin-en-buyuk-elmas-ureticisi-rus-alrosaya-yaptirim-1079289370.html

AB'den dünyanın en büyük elmas üreticisi Rus Alrosa'ya yaptırım

AB'den dünyanın en büyük elmas üreticisi Rus Alrosa'ya yaptırım

AB ülkelerinin Aralık ayında kabul ettiği 12. yaptırım paketi kapsamında dünyanın elmas üretimi açısından en büyüğü olan Rus Alrosa şirketi ve Genel Müdürü... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T14:04+0300

2024-01-03T14:04+0300

2024-01-03T14:04+0300

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elmas

alrosa

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AB ülkeleri arasında müzakere edilen ve 18 Aralık'ta onaylanan Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketi, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı elmas ithalatına, satın alınmasına veya transferine yasak getiriyordu.Bugünden itibaren resmen yürürlüğe giren yaptırım paketi uyarınca Rusya'da elmas üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştiren Alrosa şirketi ile Genel Müdürü Pavel Marinıçev AB'nin yaptırım listesine dahil edildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "12. yaptırım paketinde uygulamaya koyduğumuz Rus elmasına yönelik yasak uyarınca AB, bugün elmas üretiminde dünyanın en büyüğü olan Alrosa şirketini ve onun genel müdürünü kara listeye aldı" ifadelerini kullandı.Borrell, AB'nin Rus elmasına yönelik yasakları G7 ülkeleriyle koordinasyon içinde yürürlüğe koyduğunu belirtti.Alrosa, Rus devletine ait olan ve Rusya'daki elmas üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren en büyük elmas madenciliği şirketidir. AB ve G7, dünyanın en büyük işlenmemiş elmas üreticisi Rusya'nın yıllık 4.7 milyar dolar seviyesindeki elmas ihracatını yeni yaptırımlarla vurmayı hedefliyor.Rus elmasına yaptırımlar, bu yıl Japonya'nın ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta düzenlenen G7 Liderler Zirvesi öncesi ve sırasında da gündem maddelerinden biri olmuştu.Zirve öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandıklarını belirterek, "Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız. G7 Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yaptırımların neden gerekli ve haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.İngiltere ise zirve sırasında Rus elmas ithalatına yönelik yasağı, bu yılın sonu itibarıyla uygulamaya koyacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231222/abnin-ardindan-isvicre-de-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-genisletti-1078734488.html

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avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, elmas, alrosa