https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-onayladi-1078583195.html

AB, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini onayladı

AB, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketine nihai onay verdi. Yeni pakette ekonomik yaptırımlar yer alırken ‘kara listeye’ yeni isimler... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T19:08+0300

2023-12-18T19:08+0300

2023-12-18T19:09+0300

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

yaptırımlar

ab

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AB Konseyi’nin açıklamasına göre, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi onaylandı. Yeni paket, Rusya’da üretilen elmasların ithalatına yasak getiriyor. Bu paket ayrıca ithalat-ihracat kısıtlamalarını ve ‘kara listeye’ alınan yeni isimleri içeriyor.AB’nin Rusya’ya yönelik 11. yaptırım paketi haziran ayında kabul edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik tüm yasadışı eylemlerine uygun karşılık verileceğini dile getirmişti.

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