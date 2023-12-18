https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-onayladi-1078583195.html
AB, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini onayladı
AB, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini onayladı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketine nihai onay verdi. Yeni pakette ekonomik yaptırımlar yer alırken ‘kara listeye’ yeni isimler... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T19:08+0300
2023-12-18T19:08+0300
2023-12-18T19:09+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
yaptırımlar
ab
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AB Konseyi’nin açıklamasına göre, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi onaylandı. Yeni paket, Rusya’da üretilen elmasların ithalatına yasak getiriyor. Bu paket ayrıca ithalat-ihracat kısıtlamalarını ve ‘kara listeye’ alınan yeni isimleri içeriyor.AB’nin Rusya’ya yönelik 11. yaptırım paketi haziran ayında kabul edilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik tüm yasadışı eylemlerine uygun karşılık verileceğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231218/lavrov-bati-ukrayna-icin-muzakerelerden-bahsederken-kieve-zaman-kazandirmak-istiyor-1078581154.html
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rusya, yaptırım, yaptırımlar, ab
AB, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini onayladı
19:08 18.12.2023 (güncellendi: 19:09 18.12.2023)
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketine nihai onay verdi. Yeni pakette ekonomik yaptırımlar yer alırken ‘kara listeye’ yeni isimler ve şirketler dahil edildi.
AB Konseyi’nin açıklamasına
göre, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi onaylandı. Yeni paket, Rusya’da üretilen elmasların ithalatına yasak getiriyor. Bu paket ayrıca ithalat-ihracat kısıtlamalarını ve ‘kara listeye
’ alınan yeni isimleri içeriyor.
AB’nin Rusya’ya yönelik 11. yaptırım paketi haziran ayında kabul edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB’nin Rusya’ya yönelik tüm yasadışı eylemlerine uygun karşılık verileceğini dile getirmişti.