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AB’nin ardından İsviçre de Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti
AB’nin ardından İsviçre de Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti
Avrupa Birliği’nin (AB) ardından İsviçre de Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T17:00+0300
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Federal Konseyi'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İsviçre, Ukrayna'daki ihtilafla bağlantılı olarak 61 kişi ve 86 kuruma yönelik 12. yaptırım paketi kapsamında yeni kısıtlamalar getirdi ancak henüz yeni AB paketindeki diğer önlemlere katılmadı.Açıklamada, “18 Aralık 2023'te AB, 12'nci yaptırım paketi kapsamında Rusya'ya karşı yeni tedbirler kararlaştırdı. Ekonomi Bakanlığı, 21 Aralık 2023'te kendi yetkisi dahilinde İsviçre’nin yaptırımlar listesini 61 kişi ve 86 şirket ve kuruluşu içerecek şekilde genişletti” ifadeleri yer aldı.Kararın 22 Aralık'ta açıklanmış olmasına rağmen, yeni yaptırımların 21 Aralık’ta yürürlüğe girdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yeni yaptırım listesi öncelikle Belarus Silahlı Kuvvetlerinin askeri personeli, askeri-endüstriyel işletmelerin yöneticileri ve Rusya Merkez Seçim Komisyonu üyelerini kapsıyor. Söz konusu işletme ve kuruluşlar listesinde ise Rus silah fabrikaları yer alıyor” denildi.Ayrıca Bern'in yakın zamanda, başta Rusya’da üretilen elmasların ithalatının yasaklanması olmak üzere AB'nin Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketindeki diğer tedbirlere katılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/ab-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-onayladi-1078583195.html
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isveç, yaptırım, rusya, avrupa birliği, belarus, rusya merkez seçim komisyonu, ukrayna, ukrayna krizi

AB’nin ardından İsviçre de Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

17:00 22.12.2023
© AFP 2023 / Fabrice COFFRINIİsviçre bayrağı
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / Fabrice COFFRINI
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Avrupa Birliği’nin (AB) ardından İsviçre de Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti.
Federal Konseyi'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre İsviçre, Ukrayna'daki ihtilafla bağlantılı olarak 61 kişi ve 86 kuruma yönelik 12. yaptırım paketi kapsamında yeni kısıtlamalar getirdi ancak henüz yeni AB paketindeki diğer önlemlere katılmadı.
Açıklamada, “18 Aralık 2023'te AB, 12'nci yaptırım paketi kapsamında Rusya'ya karşı yeni tedbirler kararlaştırdı. Ekonomi Bakanlığı, 21 Aralık 2023'te kendi yetkisi dahilinde İsviçre’nin yaptırımlar listesini 61 kişi ve 86 şirket ve kuruluşu içerecek şekilde genişletti” ifadeleri yer aldı.
Kararın 22 Aralık'ta açıklanmış olmasına rağmen, yeni yaptırımların 21 Aralık’ta yürürlüğe girdiğine vurgu yapılan açıklamada, "Yeni yaptırım listesi öncelikle Belarus Silahlı Kuvvetlerinin askeri personeli, askeri-endüstriyel işletmelerin yöneticileri ve Rusya Merkez Seçim Komisyonu üyelerini kapsıyor. Söz konusu işletme ve kuruluşlar listesinde ise Rus silah fabrikaları yer alıyor” denildi.
Ayrıca Bern'in yakın zamanda, başta Rusya’da üretilen elmasların ithalatının yasaklanması olmak üzere AB'nin Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketindeki diğer tedbirlere katılacağı kaydedildi.
Avrupa Birliği AB Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
Ukrayna krizi
AB, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini onayladı
18 Aralık, 19:08
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