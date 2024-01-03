https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html
Maduro, Filistin halkının ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirtti
Maduro, Filistin halkının ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirtti
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin halkının 75 yıldan fazladır ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirterek, yaşananları Holokost ile kıyasladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T08:48+0300
2024-01-03T08:48+0300
2024-01-03T08:48+0300
israil- filistin çatışması
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
holokost
soykırım
ortadoğu
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Meksika merkezli La Jornada gazetesine açıklamalarda bulunan Maduro, uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan olaylar karşısında "sessiz" kalmakla eleştirdi.Holokost'u hatırlatan Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor" ifadesini kullandı.Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını vurgulayarak, "Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir. Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor" değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Maduro, dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirtti.‘İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanmadı’Venezüella'nın Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-gazzede-insanlarin-zorla-yerinden-edilmesini-desteklemeyecegiz-1079270491.html
israil
gazze
gazze şeridi
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, holokost, soykırım, ortadoğu, doğu akdeniz, abd, venezuela
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, holokost, soykırım, ortadoğu, doğu akdeniz, abd, venezuela
Maduro, Filistin halkının ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirtti
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin halkının 75 yıldan fazladır ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirterek, yaşananları Holokost ile kıyasladı.
Meksika merkezli La Jornada gazetesine açıklamalarda bulunan Maduro, uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan olaylar karşısında "sessiz" kalmakla eleştirdi.
Holokost'u hatırlatan Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor" ifadesini kullandı.
Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını
vurgulayarak, "Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir. Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor
" değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Maduro, dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirtti.
‘İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanmadı’
Venezüella'nın Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:
"Filistin'deki kız ve erkek çocuklarının yaşadığı acıların farkındayız. İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanılmadı. Beytüllahim'deki tüm yerler kapandı. İsa peygamberin yemliğinin bulunduğu yer tanklarla çevrili. Filistin halkının mücadelesi ve direnişi aynı şekilde halkımızın mücadelesi ve direnişi, bize neler getireceğini göreceğiz."