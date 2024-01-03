https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html

Maduro, Filistin halkının ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirtti

Maduro, Filistin halkının ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirtti

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin halkının 75 yıldan fazladır ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirterek, yaşananları Holokost ile kıyasladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T08:48+0300

2024-01-03T08:48+0300

2024-01-03T08:48+0300

israil- filistin çatışması

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

holokost

soykırım

ortadoğu

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Meksika merkezli La Jornada gazetesine açıklamalarda bulunan Maduro, uluslararası toplumu Filistin'de yaşanan olaylar karşısında "sessiz" kalmakla eleştirdi.Holokost'u hatırlatan Maduro, "Filistin'deki çatışmaya gelince artık bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu bir halka karşı soykırımdır. Yahudi halkının Hitler zamanında, Nazi döneminde yaşadığı Holokost'u, bu sefer Filistinliler yaşıyor" ifadesini kullandı.Maduro, Filistin halkının 75 yılı aşkındır soykırıma maruz kaldığını vurgulayarak, "Soykırımın en kötü yanı, suç ortaklığı ve sessizliğidir. Avrupalı elitler, bu suç ortaklığının sessiz tanıklarıdır. Amerikalı elitlerin ürettiği bombalar, masum Filistinlileri katlediyor" değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası mahkemelerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Maduro, dünyanın gözü önünde ve canlı olarak Filistin'de vahşet yaşandığını belirtti.‘İsa'nın doğduğu topraklarda Noel kutlanmadı’Venezüella'nın Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Maduro, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-gazzede-insanlarin-zorla-yerinden-edilmesini-desteklemeyecegiz-1079270491.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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