Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı 22 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 86. gün geride kalırken Gazze'de yaşanancan kaybı da 22 bin 185 oldu.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 207 kişinin hayatını kaybettiği, 338 kişinin yaralandığı duyuruldu.



Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 22 bin 185'e, yaralı sayısının ise 57 bin 35'e yükseldiği belirtildi.



Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırılarında 4 bin 156 öğrencinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.