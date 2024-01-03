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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-gazzede-insanlarin-zorla-yerinden-edilmesini-desteklemeyecegiz-1079270491.html
Fransa: Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz
Fransa: Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz
Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T02:56+0300
2024-01-03T02:56+0300
israil- filistin çatışması
fransa
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
nicolas de riviere
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De Riviere, AA muhabirinin "İsrailli yetkililer yakın zamanda Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' destekleyen nitelikte açıklamalarda bulundu. Sizin, Fransa'yı temsilen Filistinlilerin zorunlu göçüne ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı."Fransa çok açık bir şekilde toplumların zorla yerinden edilmesine karşı" ifadesini kullanan de Riviere, bunun hem genel anlamda hem de Gazze için geçerli olduğunu dile getirdi.De Riviere, "Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz. Gazze Şeridi'nde Filistinliler yaşıyor. Amacımız, Filistinlilerin burada güvenli bir şekilde ve iyi koşullar altında yaşamaya devam etmelerini sağlamak" diye konuştu.Filistin halkını Gazze'den çıkmaya zorlamak, yeniden kolonileştirmek gibi fikirlerin "saçma" olduğunu ifade eden de Riviere, "Önemli olan, askeri operasyonun sonlandırılmasıdır" dedi.De Riviere, İsrail'in askeri unsurları hedef almaya devam edebileceğini ancak sivilleri artık hedef almaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin halkı evlerinde bombalanmadan huzur içinde yaşayabilmeli. Okullar, hastaneler hedef alınmamalı" açıklamasında bulundu.Hamas'ın sivil halkı ve okulları kalkan olarak kullandığı iddialarına ilişkin de Riviere, "Bu doğru ancak eğer bir şüphe varsa o zaman o okulun bombalanmaması gerekiyor" dedi.- "Gazze'de 2 milyon sivil var, 2 milyon terörist değil"BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardımlar hakkında kabul edilen kararların henüz uygulanamadığını belirten de Riviere, "İnsani yardımlar konusu savaşın bir semptomu. Asıl olarak biz kökendeki siyasi meseleleri çözmeliyiz. Bir sonraki adıma geçmek için sürdürülebilir ateşkese ihtiyaç var" dedi.De Riviere, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de 2 milyon sivil var, 2 milyon terörist değil. Teröristleri hedef almakta sorun yok ama sivilleri hedef alamazsınız. Ayrım gözetmeyen bombalamanın son bulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/israil-gazze-seridinin-orta-ve-kuzeyini-hedef-alarak-en-az-56-filistinliyi-oldurdu-1079270287.html
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fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), nicolas de riviere
fransa, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), nicolas de riviere

Fransa: Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz

02:56 03.01.2024
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARİsrail Gazze saldırı
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
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Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etmesini desteklemeyeceklerini duyurdu.
De Riviere, AA muhabirinin "İsrailli yetkililer yakın zamanda Gazze'deki Filistinlilerin 'gönüllü göçünü' destekleyen nitelikte açıklamalarda bulundu. Sizin, Fransa'yı temsilen Filistinlilerin zorunlu göçüne ilişkin tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.
"Fransa çok açık bir şekilde toplumların zorla yerinden edilmesine karşı" ifadesini kullanan de Riviere, bunun hem genel anlamda hem de Gazze için geçerli olduğunu dile getirdi.
De Riviere, "Gazze'de insanların zorla yerinden edilmesini desteklemeyeceğiz. Gazze Şeridi'nde Filistinliler yaşıyor. Amacımız, Filistinlilerin burada güvenli bir şekilde ve iyi koşullar altında yaşamaya devam etmelerini sağlamak" diye konuştu.
Filistin halkını Gazze'den çıkmaya zorlamak, yeniden kolonileştirmek gibi fikirlerin "saçma" olduğunu ifade eden de Riviere, "Önemli olan, askeri operasyonun sonlandırılmasıdır" dedi.
De Riviere, İsrail'in askeri unsurları hedef almaya devam edebileceğini ancak sivilleri artık hedef almaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Filistin halkı evlerinde bombalanmadan huzur içinde yaşayabilmeli. Okullar, hastaneler hedef alınmamalı" açıklamasında bulundu.
Hamas'ın sivil halkı ve okulları kalkan olarak kullandığı iddialarına ilişkin de Riviere, "Bu doğru ancak eğer bir şüphe varsa o zaman o okulun bombalanmaması gerekiyor" dedi.
- "Gazze'de 2 milyon sivil var, 2 milyon terörist değil"
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardımlar hakkında kabul edilen kararların henüz uygulanamadığını belirten de Riviere, "İnsani yardımlar konusu savaşın bir semptomu. Asıl olarak biz kökendeki siyasi meseleleri çözmeliyiz. Bir sonraki adıma geçmek için sürdürülebilir ateşkese ihtiyaç var" dedi.
De Riviere, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze'de 2 milyon sivil var, 2 milyon terörist değil. Teröristleri hedef almakta sorun yok ama sivilleri hedef alamazsınız. Ayrım gözetmeyen bombalamanın son bulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Hava saldırıları sonucu Gazze kentinin farklı bölgelerinden alev dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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