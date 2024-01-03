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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/israil-gazze-seridinin-orta-ve-kuzeyini-hedef-alarak-en-az-56-filistinliyi-oldurdu-1079270287.html
İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyini hedef alarak en az 56 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyini hedef alarak en az 56 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 56 kişi... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T02:36+0300
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israil- filistin çatışması
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, evlere, camilere ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik bombardımanlarını sürdürdü.İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 40 Filistinlinin cenazesi ile yaklaşık 100 yaralı, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Lulu Abdulvehhab el-Katımi okulunu hedef alması sonucu da en az 16 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Merkezi Eğitim Müdürlüğü ile Halid bin Velid Okulu çevresini fosfor ve sis bombalarıyla hedef aldı.İsrail ordusunun, obüslerle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması, savaş uçaklarıyla Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kampları ile Deyr el-Belah'ta evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Man bölgesinde de İsrail güçleri, Davet Camii ile çok sayıda evi bombaladı.⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 174'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 508 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
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israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
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İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyini hedef alarak en az 56 Filistinliyi öldürdü

02:36 03.01.2024
© AP Photoİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Hava saldırıları sonucu Gazze kentinin farklı bölgelerinden alev dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Hava saldırıları sonucu Gazze kentinin farklı bölgelerinden alev dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AP Photo
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 56 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, evlere, camilere ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik bombardımanlarını sürdürdü.
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 40 Filistinlinin cenazesi ile yaklaşık 100 yaralı, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Lulu Abdulvehhab el-Katımi okulunu hedef alması sonucu da en az 16 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Ayrıca, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Merkezi Eğitim Müdürlüğü ile Halid bin Velid Okulu çevresini fosfor ve sis bombalarıyla hedef aldı.
İsrail ordusunun, obüslerle Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması, savaş uçaklarıyla Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kampları ile Deyr el-Belah'ta evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Man bölgesinde de İsrail güçleri, Davet Camii ile çok sayıda evi bombaladı.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100'ü çocuk, 6 bin 500'ü kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 174'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 508 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.
İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının düzenlendiği binadan alev ve dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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