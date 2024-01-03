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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/israil-savunma-bakani-gazze-konusunda-net-bir-cozum-olmadan-ortadoguda-yasayamayiz-1079291089.html
İsrail Savunma Bakanı: Gazze konusunda net bir çözüm olmadan Ortadoğu'da yaşayamayız
İsrail Savunma Bakanı: Gazze konusunda net bir çözüm olmadan Ortadoğu'da yaşayamayız
İsrail Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklamada, İsrail ordu kuvvetlerinin, hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'nde kalacağını doğruladı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:49+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin kuzeyindeki Hamas taburlarının 'yok edildiğini', Şeridin güneyindeki çatışmaların hedeflere ulaşılana kadar 'yüksek yoğunlukta' devam edeceğini söyledi.Gallant yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma operasyonunun sona ereceği yönündeki her türlü düşüncenin 'yanlış' olduğunu söylerek sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:Gallant, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun son Hamas'ın kökünü kazımak için daha küçük operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini söyleyerek "Amaç düşmanı tüketmek, elemanlarını öldürmek ve bölgeyi kontrol ettiğimiz bir duruma ulaşmak" dedi.Gallant "Sonuçlar net olacak" diyerek, "Hamas bir yönetim organı ve kesinlikle askeri bir organ olarak işlev görmediğinde bu operasyonu sona erdireceğiz. Bu zaman alacak" cümlesinin altını çizdi.Gallant, Lübnan'dan Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırılara da atıfta bulunarak "aynı zamanda maalesef başka tehditler de var, bunlardan ilki ve en önemlisi kuzeyde yaşananlar" diye ekledi.Gelecek dönemde Gazze Şeridi'nin farklı türden operasyonlara sahne olacağını dile getiren Gallant, net bir karar alınmadan İsrail'in Ortadoğu'da yaşayamayacağını uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-22-bin-313e-yukseldi-1079290688.html
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İsrail Savunma Bakanı: Gazze konusunda net bir çözüm olmadan Ortadoğu'da yaşayamayız

14:49 03.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklamada, İsrail ordu kuvvetlerinin, hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'nde kalacağını doğruladı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin kuzeyindeki Hamas taburlarının 'yok edildiğini', Şeridin güneyindeki çatışmaların hedeflere ulaşılana kadar 'yüksek yoğunlukta' devam edeceğini söyledi.
Gallant yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma operasyonunun sona ereceği yönündeki her türlü düşüncenin 'yanlış' olduğunu söylerek sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:
Gazze'deki operasyonları durdurma niyetimiz yok ve İsrail'in savaşı durdurma yolunda olduğu inancı da yanlış.
Gallant, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun son Hamas'ın kökünü kazımak için daha küçük operasyonlar düzenlemeye devam edeceğini söyleyerek "Amaç düşmanı tüketmek, elemanlarını öldürmek ve bölgeyi kontrol ettiğimiz bir duruma ulaşmak" dedi.
Gallant "Sonuçlar net olacak" diyerek, "Hamas bir yönetim organı ve kesinlikle askeri bir organ olarak işlev görmediğinde bu operasyonu sona erdireceğiz. Bu zaman alacak" cümlesinin altını çizdi.
Gallant, Lübnan'dan Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırılara da atıfta bulunarak "aynı zamanda maalesef başka tehditler de var, bunlardan ilki ve en önemlisi kuzeyde yaşananlar" diye ekledi.
Gelecek dönemde Gazze Şeridi'nin farklı türden operasyonlara sahne olacağını dile getiren Gallant, net bir karar alınmadan İsrail'in Ortadoğu'da yaşayamayacağını uyardı.
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