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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-22-bin-313e-yukseldi-1079290688.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 22 bin 313'e... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:27+0300
2024-01-03T14:27+0300
israil- filistin çatışması
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 'katliam' gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70'inin Gazzelilerin 'gönüllü göçünü' desteklediğini iddia ettiİsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin ‘gönüllü göçünü’ desteklediğini ileri sürdü.Smotrich, yaptığı yazılı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik ‘gönüllü göç’ çağrısını yineledi.İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'inin bunu desteklediği iddiasında bulundu.Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.İsrailli bakanlar Gazze'deki Filistinlilerin ‘gönüllü göçünü’ sık sık dillendiriyorİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var" ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir" demişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik açıklamalarını, ‘kışkırtıcı ve sorumsuzca’ şeklinde nitelendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi

14:27 03.01.2024
© AFP 2023 / ZAIN JAAFARİsrail Gazze saldırı
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / ZAIN JAAFAR
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 22 bin 313'e ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 'katliam' gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.
İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70'inin Gazzelilerin 'gönüllü göçünü' desteklediğini iddia etti
İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin ‘gönüllü göçünü’ desteklediğini ileri sürdü.
Smotrich, yaptığı yazılı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik ‘gönüllü göç’ çağrısını yineledi.
İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'inin bunu desteklediği iddiasında bulundu.
Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.

İsrailli bakanlar Gazze'deki Filistinlilerin ‘gönüllü göçünü’ sık sık dillendiriyor

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var" ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.
İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir" demişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik açıklamalarını, ‘kışkırtıcı ve sorumsuzca’ şeklinde nitelendirmişti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Maduro, Filistin halkının ‘soykırıma’ maruz kaldığını belirtti
08:48
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