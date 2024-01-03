https://sputniknews.com.tr/20240103/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-22-bin-313e-yukseldi-1079290688.html

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 22 bin 313'e... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T14:27+0300

2024-01-03T14:27+0300

2024-01-03T14:27+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079042652_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3f17a5a4988aceed760b45ac2ae8786.jpg

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 'katliam' gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70'inin Gazzelilerin 'gönüllü göçünü' desteklediğini iddia ettiİsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin ‘gönüllü göçünü’ desteklediğini ileri sürdü.Smotrich, yaptığı yazılı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik ‘gönüllü göç’ çağrısını yineledi.İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'inin bunu desteklediği iddiasında bulundu.Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.İsrailli bakanlar Gazze'deki Filistinlilerin ‘gönüllü göçünü’ sık sık dillendiriyorİsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var" ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir" demişti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik açıklamalarını, ‘kışkırtıcı ve sorumsuzca’ şeklinde nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin