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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/israil-ordusu-bati-seriadaki-tulkerim-multeci-kampina-saldirdi-1079283800.html
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, olayda bazı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T11:59+0300
2024-01-03T11:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu (idf)
batı şeria
ortadoğu
doğu akdeniz
gazze
gazze şeridi
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Tulkerim, Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenledi.Tulkerim kentine çeşitli bölgelerden baskın düzenleyen İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombaladı.Kamptaki Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı, hava saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi alınamadı.Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı da İsrail ordusu tarafından ablukaya alındı. Evlerin çatılarına keskin nişancılar konuşlanırken, orduya ait zırhı araçlar ve buldozerler bölgenin altyapısını tahrip etti.İsrail askerlerinin çok sayıda evi bastığı, Filistinlileri sorguya çektiği ifade edildi.Nur Şems Mülteci Kampı'nda ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulandığına dair havadan broşürler atıldı.İki hastane kuşatıldıÖte yandan Tulkerim'in kuzey kesimindeki Şehid Sabit Hastanesi ile batısındaki İsra İhtisas Hastanesi, İsrail güçleri tarafından kuşatıldı.İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerinde de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar yaşandı.İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli öldürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html
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israil, israil ordusu (idf), batı şeria, ortadoğu, doğu akdeniz, gazze, gazze şeridi, ramallah

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı

11:59 03.01.2024
© AFP 2023 / -İsrail Gazze saldırı cibaliya
İsrail Gazze saldırı cibaliya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, olayda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Tulkerim, Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenledi.
Tulkerim kentine çeşitli bölgelerden baskın düzenleyen İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombaladı.
Kamptaki Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı, hava saldırısında bazı Filistinlilerin yaralandığı ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi alınamadı.
Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı da İsrail ordusu tarafından ablukaya alındı. Evlerin çatılarına keskin nişancılar konuşlanırken, orduya ait zırhı araçlar ve buldozerler bölgenin altyapısını tahrip etti.
İsrail askerlerinin çok sayıda evi bastığı, Filistinlileri sorguya çektiği ifade edildi.
Nur Şems Mülteci Kampı'nda ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulandığına dair havadan broşürler atıldı.

İki hastane kuşatıldı

Öte yandan Tulkerim'in kuzey kesimindeki Şehid Sabit Hastanesi ile batısındaki İsra İhtisas Hastanesi, İsrail güçleri tarafından kuşatıldı.
İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Kalkilya, Nablus ve Ramallah kentlerinde de Filistinliler ile İsrail güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar yaşandı.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli öldürüldü.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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