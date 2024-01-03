İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve bazı kardeşlerimizin şehadet dolayısıyla Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, bu kurtuluş hareketinin üyelerine ve kahraman Filistin milletine başsağlığı diliyorum. Böylesine korkakça bir terör operasyonu, Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalardır süren savaş suçları, soykırımı ve yıkımı sonrasında hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlamaktadır. Bu rejimin terör makinesinin diğer ülkelerdeki şeytani faaliyeti, barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir meseledir.