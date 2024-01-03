https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-israilin-seytani-faaliyetleri-baris-ve-guvenlige-yonelik-gercek-bir-tehdittir-1079282943.html
İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir
İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas liderlerine yönelik düzenlediği suikastlerin bölge ülkelerinin barış ve güvenliği... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T11:39+0300
2024-01-03T11:39+0300
2024-01-03T11:44+0300
israil- filistin çatışması
iran
hüseyin emir abdullahiyan
hamas
salih el-aruri
beyrut
ismail haniye
israil-filistin
israil
gazze
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik İsrail tarafından düzenlenen suikastin "Siyonist rejimin Gazze'de haftalarca süren savaş suçlarından sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlayan bir terör operasyon operasyonu" olduğunu dile getirdi. Abdullahiyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri Salı günü, hareketin Beyrut'ta bulunan ofisleri hedef alan insansız hava aracıyla düzenlenen bombalı saldırıda öldürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, salih el-aruri, beyrut, ismail haniye, israil-filistin, israil, gazze, batı şeria
iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, salih el-aruri, beyrut, ismail haniye, israil-filistin, israil, gazze, batı şeria
İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir
11:39 03.01.2024 (güncellendi: 11:44 03.01.2024)
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas liderlerine yönelik düzenlediği suikastlerin bölge ülkelerinin barış ve güvenliği açısından büyük tehdit olduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik İsrail tarafından düzenlenen suikastin "Siyonist rejimin Gazze'de haftalarca süren savaş suçlarından sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlayan bir terör operasyon operasyonu" olduğunu dile getirdi.
Abdullahiyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve bazı kardeşlerimizin şehadet dolayısıyla Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, bu kurtuluş hareketinin üyelerine ve kahraman Filistin milletine başsağlığı diliyorum. Böylesine korkakça bir terör operasyonu, Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalardır süren savaş suçları, soykırımı ve yıkımı sonrasında hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlamaktadır. Bu rejimin terör makinesinin diğer ülkelerdeki şeytani faaliyeti, barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir meseledir.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri Salı günü, hareketin Beyrut'ta bulunan ofisleri hedef alan insansız hava aracıyla düzenlenen bombalı saldırıda öldürülmüştü.