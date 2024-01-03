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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-israilin-seytani-faaliyetleri-baris-ve-guvenlige-yonelik-gercek-bir-tehdittir-1079282943.html
İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir
İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas liderlerine yönelik düzenlediği suikastlerin bölge ülkelerinin barış ve güvenliği... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik İsrail tarafından düzenlenen suikastin "Siyonist rejimin Gazze'de haftalarca süren savaş suçlarından sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlayan bir terör operasyon operasyonu" olduğunu dile getirdi. Abdullahiyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri Salı günü, hareketin Beyrut'ta bulunan ofisleri hedef alan insansız hava aracıyla düzenlenen bombalı saldırıda öldürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, salih el-aruri, beyrut, ismail haniye, israil-filistin, israil, gazze, batı şeria
iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, salih el-aruri, beyrut, ismail haniye, israil-filistin, israil, gazze, batı şeria

İran: İsrail'in şeytani faaliyetleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir

11:39 03.01.2024 (güncellendi: 11:44 03.01.2024)
© Sputnik / Григорий СысоевLavrov ve Abdullahiyan
Lavrov ve Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan yaptığı açıklamada İsrail'in Hamas liderlerine yönelik düzenlediği suikastlerin bölge ülkelerinin barış ve güvenliği açısından büyük tehdit olduğunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik İsrail tarafından düzenlenen suikastin "Siyonist rejimin Gazze'de haftalarca süren savaş suçlarından sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlayan bir terör operasyon operasyonu" olduğunu dile getirdi.
Abdullahiyan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve bazı kardeşlerimizin şehadet dolayısıyla Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, bu kurtuluş hareketinin üyelerine ve kahraman Filistin milletine başsağlığı diliyorum. Böylesine korkakça bir terör operasyonu, Beyaz Saray'ın doğrudan desteğine rağmen Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalardır süren savaş suçları, soykırımı ve yıkımı sonrasında hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlamaktadır. Bu rejimin terör makinesinin diğer ülkelerdeki şeytani faaliyeti, barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir ve tüm bölge ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir meseledir.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri Salı günü, hareketin Beyrut'ta bulunan ofisleri hedef alan insansız hava aracıyla düzenlenen bombalı saldırıda öldürülmüştü.
İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının düzenlendiği binadan alev ve dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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