https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail sorumludur

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail sorumludur

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T00:32+0300

2024-01-03T00:32+0300

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israil- filistin çatışması

ismail heniyye

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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Aksa TV’de yayınlanan konuşmasında, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra’nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud’un hayatını kaybettiğini belirtti.Heniyye, “Aruri’nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan’ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir” dedi.İsrail saldırılarının Hamas’ın gücünü arttırdığını söyleyen Heniyye, “Aruri ile Hamas’ın liderleri ve kadrolarının öldürülmesinin yansımalarının sorumluluğu işgalci Siyoniste (İsrail) aittir. Halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmayı asla başaramayacaklar” ifadesini kullandı.Hizbullah: Aruri'ye yönelik suikast cezasız ve karşılıksız kalmayacakÖte yadnan, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Aruri’yi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta öldürmesinin karşılıksız kalmayacağını, saldırının tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı içerdiğini belirtti.Hizbullah, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır" denildi.Açıklamada, ayrıca, Beyrut'un kalbinde işlenen bu suikastın, Lübnan'a, halkına, güvenliğine, egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi ve güvenlik mesajı niteliğinde olduğu aktarıldı.Son olarak Aruri suikastının İsrail ve Hizbullah Hareketi arasındaki savaşın gidişatında tehlikeli bir gelişme olduğu kaydedildi. Ne olmuştu?Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak tabir edilen “Dahiye” bölgesinde İsrail’in insansız hava aracı ile Hamas ofisine saldırı düzenlemesi sonucu Aruri ve beraberindeki 6 kişi öldürülmüştü.İsrail’in söz konusu saldırıyı üstlenmemesine rağmen, İsrail’de iktidardaki Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, saldırı nedeniyle İsrail güçlerini tebrik etmişti.İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Üyesi de olan Danon, sosyal medya hesabından, “İsrail ordusunu, Şin-Bet'i (İsrail İç İstihbarat Servisi), Mossad'ı (İsrail Dış İstihbarat Servisi) ve güvenlik güçlerini Beyrut'ta üst düzey Hamas yetkilisi Salih el-Aruri'nin öldürmesinden dolayı tebrik ediyorum.” açıklamasında bulunmuştu.Salih el-Aruri kimdir?Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasının öncü ismi olarak kabul edilen el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/lubnan-basbakanindan-israili-bmye-sikayet-etme-talimati-1079267386.html

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