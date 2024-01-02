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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/lubnan-basbakanindan-israili-bmye-sikayet-etme-talimati-1079267386.html
Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı
Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T22:55+0300
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israil- filistin çatışması
lübnan
israil
israil-filistin
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği belirtildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi.Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Salih el-Aruri kimdir?Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240102/beyrutta-siddetli-patlama-4-kisi-hayatini-kaybetti--1079263122.html
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lübnan, israil, israil-filistin, necib mikati, necip mikati
lübnan, israil, israil-filistin, necib mikati, necip mikati

Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı

22:55 02.01.2024 (güncellendi: 22:56 02.01.2024)
© İHA / WAEL HAMZEHLübnan Başbakanı Necib Mikati
Lübnan Başbakanı Necib Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© İHA / WAEL HAMZEH
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği belirtildi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.
Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi.
Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.
İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.
İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.
El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.
Beyrut patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
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İsrail'den Beyrut'ta saldırı: Hamas yöneticilerinden el-Aruri öldürüldü
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