https://sputniknews.com.tr/20240102/lubnan-basbakanindan-israili-bmye-sikayet-etme-talimati-1079267386.html

Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı

Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T22:55+0300

2024-01-02T22:55+0300

2024-01-02T22:56+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil

israil-filistin

necib mikati

necip mikati

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Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’na Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği belirtildi.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikast saldırısını görüştü.Mikati'nin Buhabib'e, Beyrut’a saldırı düzenleyen İsrail’i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdiği ifade edildi.Başbakan Mikati'nin, Beyrut saldırısının yanı sıra İsrail'in son dönemlerdeki Lübnan'a yönelik tüm ihlallerinin de dosyaya dahil etmesini istediği kaydedildi.İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Salih el-Aruri kimdir?Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’ta doğdu.İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240102/beyrutta-siddetli-patlama-4-kisi-hayatini-kaybetti--1079263122.html

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