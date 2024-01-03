https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-brics-enerji-alaninda-cok-onemli-rol-oynayacak-1079280196.html

İran: BRICS, enerji alanında çok önemli rol oynayacak

İran: BRICS, enerji alanında çok önemli rol oynayacak

Ekonomiden sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahdi Safari ülkenin resmi olarak parçası haline geldiği BRICS'in enerji üretimi, taşımacılığı ve... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T10:59+0300

2024-01-03T10:59+0300

2024-01-03T10:59+0300

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Sputnik’e konuşan Safari, örgütün enerji alanının yanı sıra yeni teknoloji ve havacılık alanında da önemli bir role sahip olacağını vurgularken, BRICS’in varlığının Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne kadar uzanabileceğinin altını çizdi."Üç konu en önemli sorun: birincisi enerji üretimi, ikincisi enerji nakli, üçüncüsü de enerji tüketimi” diyen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bu üç konunun da BRICS tarafından sürekli ele alındığını kaydettiği konuşmasında, “Hindistan, Rusya ve İran'ın üyeliğiyle BRICS'in enerji, teknoloji, havacılık ve transit koridorların oluşturulmasında büyük rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.Safari, örgütün, yeni üyeleriyle birlikte Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hint Okyanusu sularındaki varlığının küresel ticaret ve bilgiye dayalı teknolojiler gibi alanlarda da rolünü güçlendireceğini kaydetti.BRICS gibi Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) de dolarsızlaşma yoluna gitmesi gerektiğine vurgu yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, başta takas olmak üzere ulusal para birimleriyle ticaret yapması gerektiğine dikkat çekti.Safari, ticareti dolardan bağımsızlaştırmanın, BRICS'te tek bir para birimi kabul edilene kadar ülkelerin ticaret işlemlerini kendi ulusal para birimleriyle gerçekleştireceği anlamına geldiğini belirtirken, “Sadece burada (BRICS'te) değil, hatta ŞİÖ'nün de bu yolu izlemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.Rusya, Kazakistan ve diğer bazı ülkelerle ulusal para birimleriyle ticaretin "takas ticareti için iyi bir temel oluşturabileceğini" açıklayan Mahdi Safari, takas yoluyla ticaretin aslında dolarsızlaştırma olduğunun altını çizerken, dolardan kurtulma fikrini hayata geçirmenin bir başka yolunun da BRICS Kalkınma Bankası tarafından tek bir para biriminin kabul edilmesi ve farklı para birimlerinden oluşan bir fon oluşturulması olabileceğini sözlerine ekledi.BRICS, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişlemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın BRICS’teki dönem başkanlığının başlaması münasebetiyle yaptığı konuşmada, BRICS'in giderek daha fazla destekçi ve benzer düşünen insan çektiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240101/iranin-brics-uyeligi-resmen-basladi--1079241011.html

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iran, brics, brics kalkınma bankası, rusya, suudi arabistan