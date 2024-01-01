https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-brics-giderek-daha-fazla-destekci-cekiyor-1079233353.html
Putin: BRICS giderek daha fazla destekçi çekiyor
Putin: BRICS giderek daha fazla destekçi çekiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın BRICS’teki dönem başkanlığının başlaması münasebetiyle yaptığı konuşmada, BRICS'in giderek daha fazla destekçi... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T13:08+0300
2024-01-01T13:08+0300
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Rusya'nın, BRICS dönem başkanlığı sırasında birçok ülkenin birliğe şu ya da bu şekilde katılmaya hazır olduğunu göz önünde bulunduracağının altını çizen Putin, örgütün yeni ortak devletler kategorisinin parametreleri üzerinde aktif olarak çalışacağını vurguladı.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk olarak yola çıkan BRICS’in çok yönlü gündemine şu ya da bu şekilde katılmaya hazır olan 30 ülke olduğuna vurgu yaparak bu ülkelerin üyeliklerini dikkate alacaklarını belirten Putin, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı bayrağını devraldığı yeni yılda Mısır, İran, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni tam üyeler olarak katıldığını da hatırlattı.“Bu, birliğin artan güvenilirliğinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir” diye Rus lider, BRICS’in giderek daha fazla destekçiyi ve benzer düşünen devletleri çektiğini, karşılıklı saygı ve müşterek çıkarları öne çıkaran birliğin faaliyetlerinin temelini oluşturan bu ilkesel prensipleri paylaşan devletlerin sayısının arttığını anımsattı.Putin, BRICS dönem başkanlığını üstlenen Rusya'nın tüm ülkelerle verimli çalışmalar beklediğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:Putin, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının sloganının ‘adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ olacağını da sözlerine ekledi.Yakın zamanda Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS'in yeni üyelerle beraber genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğiliminin daha da güçleneceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240101/rusyanin-bdt-baskanligi-donemi-basladi-1079229155.html
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rusya, vladimir putin, brics, brezilya, güney afrika, çin, hindistan
rusya, vladimir putin, brics, brezilya, güney afrika, çin, hindistan
Putin: BRICS giderek daha fazla destekçi çekiyor
13:08 01.01.2024 (güncellendi: 13:40 01.01.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın BRICS’teki dönem başkanlığının başlaması münasebetiyle yaptığı konuşmada, BRICS'in giderek daha fazla destekçi ve benzer düşünen insan çektiğini söyledi.
Rusya'nın, BRICS dönem başkanlığı sırasında birçok ülkenin birliğe şu ya da bu şekilde katılmaya hazır olduğunu göz önünde bulunduracağının altını çizen Putin, örgütün yeni ortak devletler kategorisinin parametreleri üzerinde aktif olarak çalışacağını vurguladı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk olarak yola çıkan BRICS’in çok yönlü gündemine şu ya da bu şekilde katılmaya hazır olan 30 ülke olduğuna vurgu yaparak bu ülkelerin üyeliklerini dikkate alacaklarını belirten Putin, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı bayrağını devraldığı yeni yılda Mısır, İran, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni tam üyeler olarak katıldığını da hatırlattı.
“Bu, birliğin artan güvenilirliğinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir” diye Rus lider, BRICS’in giderek daha fazla destekçiyi ve benzer düşünen devletleri çektiğini, karşılıklı saygı ve müşterek çıkarları öne çıkaran birliğin faaliyetlerinin temelini oluşturan bu ilkesel prensipleri paylaşan devletlerin sayısının arttığını anımsattı.
Putin, BRICS dönem başkanlığını üstlenen Rusya'nın tüm ülkelerle verimli çalışmalar beklediğini söylerken, şu ifadeleri kullandı:
“Öncelikler arasında bilim, yüksek teknoloji, sağlık ve ekoloji alanlarının yanı sıra kültür, spor, gençlik değişimleri ve sivil toplum alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi yer alıyor. Dönem başkanlığımız çerçevesinde Rusya'nın birçok şehrinde çeşitli düzeylerde ve yönelimlerde toplam 200'den fazla etkinlik düzenlenmesi planlanlıyoruz. Kuruluşumuzla işbirliği yapmak isteyen tüm ülkelerin temsilcilerini bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Ve tabii ki dönem başkanlığımızın en önemli olayı, ekim ayında Kazan'da düzenlenecek olan birliğin zirvesi olacak. Dönem başkanlığını üstlenen Rusya, örgütün yörüngesinde yer alan tüm ülkelerle verimli ortak çalışmalar yapmayı dört gözle beklemektedir.”
Putin, Rusya'nın BRICS dönem başkanlığının sloganının ‘adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ olacağını da sözlerine ekledi.
Yakın zamanda Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, BRICS'in yeni üyelerle beraber genişledikçe küresel yeniden dengelenme eğiliminin daha da güçleneceğini söylemişti.