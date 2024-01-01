https://sputniknews.com.tr/20240101/iranin-brics-uyeligi-resmen-basladi--1079241011.html
İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı
İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını duyurdu. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T20:20+0300
2024-01-01T20:20+0300
2024-01-01T20:21+0300
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üyelik
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bugün itibarıyla BRICS’e resmi olarak tam üye olduğunu açıkladı.Kenani “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” dedi. Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-brics-giderek-daha-fazla-destekci-cekiyor-1079233353.html
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brics, iran, üyelik
İran’ın BRICS üyeliği resmen başladı
20:20 01.01.2024 (güncellendi: 20:21 01.01.2024)
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Tahran’
da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bugün itibarıyla BRICS
’e resmi olarak tam üye olduğunu açıkladı.
Kenani “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” dedi.
Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.