https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirilarini-kinamayi-reddetti-1079299792.html
Fransa, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarını kınamayı reddetti
Fransa, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarını kınamayı reddetti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine füze saldırılarını ‘meşru müdafaa’ olarak nitelendirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T18:04+0300
2024-01-03T18:04+0300
2024-01-03T18:04+0300
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belgorod
birleşmiş milletler (bm)
meşru müdafaa
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Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın haftalık basın brifinginde, gazeteciler Paris’in, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine misket bombalarını da kullanarak gerçekleştirdiği saldırılarıyla ilgili tutumunu sordu.Fransa Dışişleri Bakanlığı soruyu duymazdan gelerek Ukrayna’nın 'Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine uygun olarak kendini savunma konusunda meşru haklarını yerine getirdiğini' iddia etti.Ukrayna ordusu 30 Aralık’tan itibaren neredeyse her gün Belgorod’u bombalıyor. Saldırılarda misket bombaları dahil, Batı yapımı füzeler kullanılıyor. Son verilere göre saldırılarda şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin cephedeki başarısızlığını gizlemek için bu saldırıları düzenlediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/bm-ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirisini-kinadi-1079205607.html
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, birleşmiş milletler (bm), meşru müdafaa
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, belgorod, birleşmiş milletler (bm), meşru müdafaa
Fransa, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarını kınamayı reddetti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Belgorod şehrine füze saldırılarını ‘meşru müdafaa’ olarak nitelendirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın haftalık basın brifinginde, gazeteciler Paris’in, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine misket bombalarını da kullanarak gerçekleştirdiği saldırılarıyla ilgili tutumunu sordu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı soruyu duymazdan gelerek Ukrayna’nın 'Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine uygun olarak kendini savunma konusunda meşru haklarını yerine getirdiğini' iddia etti.
Ukrayna ordusu 30 Aralık’tan itibaren neredeyse her gün Belgorod’u bombalıyor. Saldırılarda misket bombaları dahil, Batı yapımı füzeler kullanılıyor. Son verilere göre saldırılarda şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin cephedeki başarısızlığını gizlemek için bu saldırıları düzenlediğini kaydetti.