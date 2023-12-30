https://sputniknews.com.tr/20231230/bm-ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirisini-kinadi-1079205607.html
BM, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısını kınadı
BM, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtti. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T23:07+0300
2023-12-30T23:07+0300
2023-12-30T23:07+0300
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BM Genel Sekreterliği Ofisi, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine saldırısını değerlendirdiği açıklamasında, “Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal ediyor, kabul edilemez ve derhal durdurulmalı” ifadesini kullandı.Açıklamada, bu tür eylemlerin kınanması gerektiği kaydedildi.Rusya’nın talebiyle bugün toplanan BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine saldırısını görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-belgorod-saldirisinin-tum-failleri-ve-organizatorleri-cezalandirilacak-1079205445.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna krizi
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, belgorod, ukrayna, ukrayna krizi
BM, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısını kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtti.
BM Genel Sekreterliği Ofisi, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine saldırısını değerlendirdiği açıklamasında, “Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal ediyor, kabul edilemez ve derhal durdurulmalı” ifadesini kullandı.
Açıklamada, bu tür eylemlerin kınanması gerektiği kaydedildi.
Rusya’nın talebiyle bugün toplanan BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine saldırısını görüşecek.