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SON DAKİKA | Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
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Aralık ayı enflasyonu açıklandı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı
TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2.93 artarken, yıllık bazda yüzde 64.77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 zamma hak... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T10:00+0300
2024-01-03T10:49+0300
ekonomi
enflasyon
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ekonomi
zam
memur zammı
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2.93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64.77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44.22 olarak gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53.86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49.93 arttı.Aylık bazda TÜFE yüzde 2.93, Yİ-ÜFE yüzde 1.14 artış gösterdi.Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64.77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44.22 oldu.En yüksek artış lokanta ve otellerdeTüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu.Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2023'te bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.Yıllık değişimlerBir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller olarak tespit edildi.Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.Memur ve memur emeklilerin zam oranıMemur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.Memur ve memur emeklileri yüzde 31.5 oranında enflasyon farkına hak kazandı.Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.Merkez Bankası beklentisi neydi?Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/akaryakit-ve-alkolde-otv-zammi-ne-kadar-olacak-1079279719.html
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memur ve emekli ne kadar zam alacak?,aralık ayı enflasyonu,enflasyon rakamları,enflasyon son dakika,enflasyon açıklandı,enflasyon açıklandı mı

Aralık ayı enflasyonu açıklandı

10:00 03.01.2024 (güncellendi: 10:49 03.01.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
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TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2.93 artarken, yıllık bazda yüzde 64.77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29.79 enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 49.25 olacak.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2.93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64.77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44.22 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53.86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49.93 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 2.93, Yİ-ÜFE yüzde 1.14 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64.77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44.22 oldu.

En yüksek artış lokanta ve otellerde

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2023'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde grubunda oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2023'te bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aralıkta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller olarak tespit edildi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 20'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Bira - Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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10:43

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.
Yılın ikinci yarısında yüzde 37.57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Memur ve memur emeklilerin zam oranı

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 31.5 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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Şimşek: 2024 yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, kur korumalı sistemin sonlandığı bir yıl olacak
31 Aralık 2023, 12:33

Merkez Bankası beklentisi neydi?

Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.
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