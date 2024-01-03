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SON DAKİKA | Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
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https://sputniknews.com.tr/20240103/akaryakit-ve-alkolde-otv-zammi-ne-kadar-olacak-1079279719.html
Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı ne kadar olacak?
Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı ne kadar olacak?
Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve akaryakıta gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-03T10:43+0300
ekonomi
enflasyon
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
alkol
alkol satışı
akaryakıt
zam
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Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25.6 olarak belirlendi.Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7.76 liraya çıkacak.Akaryakıtta ilk kez ÖTV artışıYeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek.Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında artacak.Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacakBu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240103/aralik-ayi-enflasyonu-aciklandi-1079275805.html
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enflasyon, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol, alkol satışı, akaryakıt, zam
enflasyon, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol, alkol satışı, akaryakıt, zam

Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı ne kadar olacak?

10:43 03.01.2024
© AFP 2023Bira - Alkol
Bira - Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023
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Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve akaryakıta gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak.
Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25.6 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7.76 liraya çıkacak.

Akaryakıtta ilk kez ÖTV artışı

Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek.

Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında artacak.

Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak

Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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