https://sputniknews.com.tr/20240103/akaryakit-ve-alkolde-otv-zammi-ne-kadar-olacak-1079279719.html

Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı ne kadar olacak?

Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı ne kadar olacak?

Enflasyon verilerinin ardından, alkol ve akaryakıta gelecek ÖTV zammı belli oldu. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T10:43+0300

2024-01-03T10:43+0300

2024-01-03T10:43+0300

ekonomi

enflasyon

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

alkol

alkol satışı

akaryakıt

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072880076_0:31:700:425_1920x0_80_0_0_02f51fc890c7ab0b16f1c0a2896a0685.jpg

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25.6 olarak belirlendi.Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 7.76 liraya çıkacak.Akaryakıtta ilk kez ÖTV artışıYeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidilecek.Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında artacak.Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacakBu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.

https://sputniknews.com.tr/20240103/aralik-ayi-enflasyonu-aciklandi-1079275805.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enflasyon, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol, alkol satışı, akaryakıt, zam