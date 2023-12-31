https://sputniknews.com.tr/20231231/simsek-2024-yillik-enflasyonda-dususun-basladigi-kur-korumali-sistemin-sonlandigi-bir-yil-olacak-1079212981.html

Şimşek: 2024 yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, kur korumalı sistemin sonlandığı bir yıl olacak

Şimşek: 2024 yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, kur korumalı sistemin sonlandığı bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ekonomiye dair yeni yıl mesajında "2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T12:33+0300

2023-12-31T12:33+0300

2023-12-31T12:40+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

enflasyon

kur korumalı mevduat (kkm)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.Ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerine dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231231/erdogandan-yeni-yil-mesaji-asil-cikisimizi-turkiye-yuzyili-ile-2024le-birlikte-baslatiyoruz-1079212293.html

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mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon, kur korumalı mevduat (kkm)