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SON DAKİKA | Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/abdli-senatorden-israile-askeri-yardiminin-durdurulmasi-cagrisi-1079274681.html
ABD'li senatörden İsrail'e askeri yardımının durdurulması çağrısı
ABD'li senatörden İsrail'e askeri yardımının durdurulması çağrısı
ABD'li Senatör Bernie Sanders, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı" gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Vermont eyaletinin senatörü Sanders, yazılı bir açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetimlerinin Gazze politikalarına yönelik eleştirilerine devam etti.7 Ekim'deki Hamas saldırılarını bir kez daha kınayan Sanders, "Buna karşılık İsrail ordusunun yanıtının oldukça orantısız, ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu da kabul etmemiz lazım" ifadesini kullandı.ABD'nin Gazze'deki krizle birlikte gündeme getirdiği ve İsrail'e ilave 10 milyar dolarlık askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, "Artık yeter! Kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli. ABD'nin sağlayacağı fon sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik acımasız savaşını sürdürmesine yönelik koşulsuz askeri destek demektir" yorumunu yaptı.Daha önce de ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Sanders, Senatoda bu yönde oylama yapılması için tasarı hazırlamış ancak tasarı gündeme alınmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/maduro-filistin-halkinin-soykirima-maruz-kaldigini-belirtti-1079273913.html
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abd, senatör, abd senatosu, joe biden, benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım

ABD'li senatörden İsrail'e askeri yardımının durdurulması çağrısı

09:25 03.01.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD'li Senatör Bernie Sanders
ABD'li Senatör Bernie Sanders - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı" gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu.
ABD'nin Vermont eyaletinin senatörü Sanders, yazılı bir açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetimlerinin Gazze politikalarına yönelik eleştirilerine devam etti.
7 Ekim'deki Hamas saldırılarını bir kez daha kınayan Sanders, "Buna karşılık İsrail ordusunun yanıtının oldukça orantısız, ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu da kabul etmemiz lazım" ifadesini kullandı.
ABD'nin Gazze'deki krizle birlikte gündeme getirdiği ve İsrail'e ilave 10 milyar dolarlık askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, "Artık yeter! Kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli. ABD'nin sağlayacağı fon sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik acımasız savaşını sürdürmesine yönelik koşulsuz askeri destek demektir" yorumunu yaptı.
Daha önce de ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Sanders, Senatoda bu yönde oylama yapılması için tasarı hazırlamış ancak tasarı gündeme alınmamıştı.
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