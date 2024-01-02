Maduro'dan Arjantin'e 'BRICS' tepkisi: Aptallık
17:47 02.01.2024 (güncellendi: 17:48 02.01.2024)
© AP Photo / Marco UgarteVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
© AP Photo / Marco Ugarte
Abone ol
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen BRICS üyeliği kararını reddetmesini 'aptallık' olarak niteledi. Maduro, ülkesinin bu yıl BRICS'e üye olmasını umduğunu da söyledi.
Arjantin'i BRICS gibi bir dev grubun dışında tutma kararının Milei'nin attığı en aptal adımlardan biri olduğunu vurgulayan Maduro, "Zira Arjantin'i BRICS dışına sürükleyen Milei, Arjantinlilerin, Arjantinli işçilerin ve iş insanlarının aleyhine hareket ediyor" dedi.
Milei'nin Arjantin'i 19. yüzyıla döndüreceğinin altını çizen Maduro, ülkenin tek kutuplu emperyalist dünyanın bir tebaası, Güney Amerikalı yeni bir koloni haline geleceği uyarısında bulundu.
Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı.
Ancak tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantin Devlet Başkanı Milei'in BRICS ülkeleri tarafından yapılan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek üyelik davetini geri çevirdiği belirtilmişti. Milei'in gruba üye ülkelerin liderlerine BRICS’e katılmayı reddettiklerini bildiren bir mektup gönderdiği ifade edilmişti.
Milei'nin Arjantin'i 19. yüzyıla döndüreceğinin altını çizen Maduro, ülkenin tek kutuplu emperyalist dünyanın bir tebaası, Güney Amerikalı yeni bir koloni haline geleceği uyarısında bulundu.
Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15. BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onaylamıştı.
Ancak tüm dünyanın şaşkınlıkla karşıladığı kararlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantin Devlet Başkanı Milei'in BRICS ülkeleri tarafından yapılan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek üyelik davetini geri çevirdiği belirtilmişti. Milei'in gruba üye ülkelerin liderlerine BRICS’e katılmayı reddettiklerini bildiren bir mektup gönderdiği ifade edilmişti.
'Venezüella'nın Kazan'da üyeliğe kabul edileceğini umuyorum'
Bu arada Maduro, Venezüella'nın Ekim 2024'te Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'nde tam üyeliğe hak kazanacağını umduğunu kaydetti.
BRICS'in tüm insanlığın geleceği ve şu anda kurulan uluslararası ilişkiler sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Maduro, "Rusya'da yapılacak bir sonraki zirvede, Tanrı'nın yardımıyla Venezüella'nın BRICS'e gireceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın temellerini attığı BRICS grubu, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın katılımıyla genişlemişti.
BRICS'in tüm insanlığın geleceği ve şu anda kurulan uluslararası ilişkiler sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Maduro, "Rusya'da yapılacak bir sonraki zirvede, Tanrı'nın yardımıyla Venezüella'nın BRICS'e gireceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın temellerini attığı BRICS grubu, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın katılımıyla genişlemişti.