Yapay zekanın 1 yılı: 2023 yaşanan tüm gelişmeler

Yapay zekanın 1 yılı: 2023 yaşanan tüm gelişmeler

Dünya bir yılı daha geride bırakırken; Sputnik 2023'de yapay zeka alanında tüm dünyaya damga vuran gelişmeleri bir araya getirdi.

2023'te neler oldu?

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073337147_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d54db0ad219e481229d169e8f30c778f.jpg

-ABD'deki Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elma ağaçlarındaki kral çiçeklerini tespit etmek ve tanımlamak için bir bilgisayar görüşü sistemi geliştirdi. Bu, robotik bir tozlaşma sistemi oluşturma yolunda önemli bir ilk adım olarak kabul edildi. Mask R-CNN adı verilen derin öğrenme programı, nesneleri diğer nesneler tarafından kısmen gizlenmiş olsa bile algılayabilen bir yapay zeka uygulaması olarak kayıtlara geçti. - Yapay zeka şirketi Plainsight ve MarineSitu, deniz enerjisi cihazlarının sualtı yaşamıyla uyum içinde var olmasını sağlamak amacıyla işbirliği yaptı. Bu işbirliği, sürekli izleme ve gerçek zamanlı veri işleme sağlayan bir sualtı kamerasını hayata geçirmek için yapıldı.- Yapay zeka teknolojisi, İspanyol yazar Felix Lope de Vega'nın daha önce bilinmeyen bir oyununu keşfetti. "La Francesa Laura" adlı bu oyun, İspanya Ulusal Kütüphanesi arşivindeki anonim eserler içinde yerini aldı. - California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, yüksek afiniteli antikor ilaçlarını bulmak için yapay zeka tabanlı bir strateji geliştirdi. Bu çalışma, mevcut bir antikor ilacının yapabileceğinden 17 kat daha sıkı bağlanan yeni bir antikor keşfetti.- Microsoft ve OpenAI, uzun süreli ortaklıklarının üçüncü aşamasını ve milyarlarca dolarlık bir yatırımı duyurdu. Bu anlaşma, her iki şirketin de yapay zeka teknolojilerini bağımsız olarak ticarileştirmelerini hızlandıracak. Microsoft, süper bilgisayar sistemlerine yatırım yapmayı artıracak, OpenAI'nin modellerini tüketici ve kurumsal ürünlerinde kullanacak ve OpenAI'nin çalışmalarına Azure'u entegre edecek.- ChatGPT'nin konuşma tarzında soruları yanıtlama yeteneği, dünyanın en büyük arama motoru Google'ı endişelendirdi. Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ChatGPT ile ilgili acil toplantılara katıldı. ChatGPT'nin, Google Arama'nın 149 milyar dolarlık işini tehdit edebileceği düşünülüyor.- Avrupa Birliği düzenleyicileri, Meta'nın Facebook ve Instagram'da reklam hedeflemesini kullanma şeklinin GDPR'ye aykırı olduğuna karar verdi. Her iki platform toplamda 390 milyon euro ceza aldı. - OpenAI'nin ChatGPT'si, Ocak ayında 100 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşarak, tarihin en hızlı büyüyen tüketici uygulaması oldu. Bu dönemde, OpenAI ayrıca ChatGPT Plus adlı bir abonelik planını duyurdu.- OpenAI, GPT-6 ve GPT-7 için Çin'de ticari marka başvuruları yaptı. Bu başvurular, bilimsel veya araştırma amaçlı cihazlar ve aletler ile teknolojik hizmetler ve tasarımı kapsayan sınıflar altında yapıldı.- Google, 6 Şubat'ta Bard adlı deneysel bir konuşma AI servisini tanıttı. Bard, Google'ın LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) konuşma teknolojisiyle güçlendirildi. - Microsoft, OpenAI'ye çok yıllık, çok milyar dolarlık yatırımını 23 Ocak'ta onayladı. 7 Şubat'ta Microsoft, AI destekli ChatGPT'yi arama motoru Bing ile entegre etti. Yeni Bing, ChatGPT'den daha hızlı ve güçlü bir sonraki nesil OpenAI büyük dil modeli üzerinde çalışıyor. AI modeli, Bing'in temel arama sıralama motoruna da eklendi ve iki on yılda en önemli alaka düzeyinde artışa yol açtı.- Baidu, 7 Şubat'ta Çince'de "Wenxin Yiyan" ve İngilizce'de "Ernie Bot" adlı chatbot'unun lansmanını duyurdu. Ernie, 2019'da tanıtılan büyük bir AI destekli dil modeli. Artık dil anlama, dil üretimi ve metin-görüntü üretimi gibi görevleri gerçekleştirebiliyor.- 9 Şubat'ta PLOS Digital Health dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, ChatGPT, ABD Tıp Lisanslama Sınavı (USMLE) için yaklaşık yüzde 60'lık geçme eşiğinde puan aldı. ChatGPT'nin yanıtları tutarlı, içsel olarak mantıklı ve sık sık içgörüler içeriyordu. - OpenAI, GPT-4'ü yayınladı. Bu model, yapay genel zeka geliştirme yolunda OpenAI'nin bir sonraki adımı olarak görülüyor. GPT-4, sadece metin ve tabloları anlamakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü girdisini de tanıyarak başlıklar, sınıflandırmalar ve analizler üretebiliyor. ChatGPT Plus aboneleri için mevcut olan bu model, GPT-3.5'e kıyasla birçok görevde temel iyileştirmeler sunuyor.- Adobe, görsel içerik oluşturmaya odaklanan bir dizi generatif AI modeli olan Adobe Firefly'ı tanıttı. Adobe Firefly, birkaç kelime yazarak veya bir düğmeye basarak çeşitli görsel içerikler oluşturabilen bir araç takımını içeriyor. Ürün şu anda beta aşamasında olup, Adobe'nin mevcut iş akışlarına entegre edilmesi bekleniyor.- Midjourney, algoritmasının yeni bir modelini, Midjourney v.5'i duyurdu. Bu model, verimlilik, tutarlılık ve daha yüksek çözünürlük açısından iyileştirmeler sunuyor. Yayından kısa bir süre sonra, Midjourney v.5 ile üretilen bazı sahte görüntüler viral oldu.- Google, konuşma yapay zeka servisi Bard'ı erken erişime açtı.- 1.800'den fazla önemli imzacı, GPT-4'ten daha güçlü AI sistemlerinin eğitimini en az altı ay süreyle durdurma çağrısında bulundu. Bu moratoryum, etik değerlendirmelere ve potansiyel riskler hakkında tartışmalara zaman tanıyacak.- ABD Telif Hakları Ofisi, AI destekli eserlerin telif hakları korumasına uygun olabileceğini belirten bir açıklama yaptı. Bu, AI'nin yaratıcı işlerdeki rolüne dair tartışmalara yol açtı.- Koku teknolojisi startup'ı Osmo, kokuları algılayabilen algoritmalar geliştirmek için Google Cloud ile işbirliği yaptı. Osmo, AI'ı kullanarak insan sağlığını iyileştirmek ve yeni koku deneyimleri yaratmak için çalışıyor. - Rusya, Sberbank'ın Microsoft destekli OpenAI sohbet robotu ChatGPT'ye kendi alternatifini yarattığını duyurmasının ardından küresel yapay zeka (AI) yarışına girdiğini resmen duyurdu. Ülkenin en büyük kamu bankası Sberbank’ın yapay zeka chatbot'u GigaChat'in, Rusça akıllıca iletişim kurma ve görüntü oluşturma yeteneğinin ChatGPT gibi emsallerinden daha gelişmiş olabileceği bekleniyor. Sberbank’ın CEO’su German Gref, bu gelişimle birlikte Rus teknolojisinin sahip olduğu evrendeki sınırların genişleyeceğinin altını çizdi.-Stability AI, popüler AI görüntü üreteci Stable Diffusion'ın arkasındaki şirket olarak, StableLM adında bir dizi açık kaynak dil modeli yayınladı. İlk model 7 milyar parametre üzerinde eğitildi. Nisan ayının sonunda şirket, Stable Vicuna adında bir sonraki modeli yayınladı. Bu model, insan geri bildiriminden güçlendirilmiş öğrenme (RLHF) kullanılarak eğitilen ilk açık kaynak sohbet robotu oldu.- Berlin merkezli sanatçı Boris Eldagsen, Sony World Photography Awards 2023'te birinci ödülü reddetti. Yarışmaya AI ile oluşturulan bir eser sunan Eldagsen, bu eserlerin ayrı bir kategori olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve AI çağında neyin fotoğraf olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda sorular yöneltiyor.- Elon Musk, OpenAI ile rekabet edecek "TruthGPT" adında yeni bir AI şirketi kurdu. Musk'ın AI şirketi, X.AI olarak adlandırılıyor ve Musk, bu şirketin politik olarak doğru olmaya eğilimli olan ChatGPT'ye karşı daha şeffaf bir alternatif olacağını iddia ediyor.- 11 yaşındaki programlama dehası Leena Rafeeq, sadece bir telefon kullanarak göz hastalıklarını tespit edebilen yeni bir AI uygulaması oluşturdu. Bu uygulama, makine öğrenimi algoritmalarını ve gelişmiş bilgisayar görüşünü kullanarak belirli hastalıkları %70 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor.- Google, Bing'in AI geliştirmelerinin popülerliği arttıkça kendi AI destekli arama araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Google, 2023 boyunca kullanıcılarına AI destekli özellikler sunmayı planlıyor.- Stack Overflow isimli şirket, yapay zeka şirketlerinin veri toplama ve diğer veri kullanımlarını sınırlamak için ilginç bir yaklaşım benimsedi. AI şirketleri, artık web sitesinden veri kullanmak için ücret ödemek zorunda kalacak- Google, generatif AI pazarında Microsoft'a yetişmek için DeepMind ve Google Brain ekiplerini Google DeepMind adı altında birleştirdi - TikTok, "Tako" adında bir AI chatbot'u test etmeye başladı. Bu gelişme, sosyal medya platformlarında AI teknolojisinin kullanımının artmakta olduğunu gösteriyor.- AI teknolojisi, felçli bir adamın yeniden yürümesine yardımcı olan önemli bir sağlık gelişmesine katkıda bulundu. Bu, tıpta AI kullanımının önemli sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.- Microsoft, insan akıl yürütmesine benzer belirtiler gösteren yeni bir AI teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu, AI'nin insan benzeri özellikler kazanmasının devam ettiğini işaret ediyor.- İngiltere'deki okullar, AI teknolojilerine ve teknoloji firmalarına karşı güvensizliklerini ifade etti. Eğitim sektöründe AI kullanımının etik ve güvenilirlik sorunları gündeme geliyor- Nairobi'de 150 AI çalışanı, sendika kurma kararı aldı. Bu, AI sektöründe çalışan hakları ve düzenlemelerinin önemini vurguluyor.- Makine öğrenimi programları, rutin hastane testleri sonuçlarına dayanarak ölüm riskini tahmin edebiliyor. Bu, sağlık alanında AI'nin potansiyelini gösteriyor.- Google, selefinden beş kat daha fazla metin verisi kullanarak eğitilen yeni bir AI modeli üzerinde çalışıyor. Bu, AI teknolojilerindeki veri kullanımının arttığını gösteriyor.- IBM, AI'nin yapabileceği işler için işe alımı durdurma kararı aldı. Bu, AI'nin işgücü piyasasında etkilerinin arttığını gösteriyor. - Stanford araştırmacıları, okul ve akademik çalışmalarda Yapay Zeka tarafından üretilen içeriği tespit etmek için kullanılan yazılımlarda sorun buldu: Ana dili İngilizce olmayan yazarların yazdığı içerikleri yanlışlıkla AI tarafından üretilmiş olarak sınıflandırıldı. Bu, özellikle eğitim ve gazetecilikte, yabancı öğrenci ve çalışanlar için potansiyel olarak adil olmayan suçlamalar ve cezalar açısından etik endişeleri gündeme getirdi.- Araştırmacılar, klinik sorulara OpenAI tarafından üretilen GPT-3.5 ve GPT-4'ün verdiği yanıtları inceledi. Ön sonuçlara göre, yanıtların yaklaşık yüzde 91-93 gibi oranlarda genellikle güvenli olduğunu, ancak bilinen cevaplarla sadece yüzde 21-41 oranında uyumlu olduğu bulundu. Zararlı yanıtlar genellikle yanıltıcı atıflardan kaynaklanıyordu. Bu, sağlık hizmetlerinde yapay zeka dil modellerine güvenmeden önce daha fazla iyileştirme ve kapsamlı değerlendirme yapılması gerektiğini ortaya koydu.- McKinsey'in bir anketine göre, şirketlerin sadece yüzde 21'i çalışanlarının üretici yapay zeka teknolojilerinin kullanımını düzenleyen politikalara sahip. Ayrıca, şirketlerin üretici yapay zekanın en yaygın riski olan doğruluk eksikliği konusunda tedbir almadığı bulundu. Bu durum, yapay zekaya ilişkin genel olarak siber güvenlik ve düzenleyici uyum risklerinden daha sık bildirilen bir sorun olarak kendini gösterdi.- Yapay zekada yüksek performans gösteren şirketlerin ürün ve hizmet geliştirmede ve risk ve tedarik zinciri yönetiminde özellikle aktif olduğu belirlendi. Amerikan yönetimi, yapay zekanın risklerini yönetmek amacıyla Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi önde gelen yapay zeka şirketlerinden taahhütler aldı. Bu taahhütler, yapay zeka ürünlerinin güvenlik ve şeffaflığını vurgulamakta ve sorumlu yapay zeka geliştirmeye doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yapay zekanın barış ve güvenlik üzerindeki etkilerini ele aldı. Konuşmacılar, yapay zekanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleme potansiyeline sahip olduğunu ancak aynı zamanda demokrasi ve istikrar için zararlı olabilecek dezenformasyonun yayılması gibi riskler taşıdığını vurguladı. Yapay zekanın güvenli ve öngörülebilir olması, halkın güvenini kazanması ve demokratik değerlerle ve insan haklarıyla uyumlu olması gerektiği üzerinde duruldu. - Google, kendi yapay zeka altyapısının yeni sürümlerini duyurdu. Bu sürümlerin performansı artırdığı ve yeni özellikler eklediği belirtildi. Örneğin, PaLM adlı metin modelinin yeni sürümü, kullanıcıların daha uzun belgeleri, örneğin hukuki metinleri ve kitapları işlemesini kolaylaştırmaya başladı.- Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, robotların tanıma becerilerini büyük ölçüde geliştiren yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi. Bu gelişme, robotların çeşitli nesneleri tanıma ve işlemleme yeteneklerini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.- Uluslararası çalışma örgütü raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zeka araçları çalışanların işlerin ellerinden almıyor onun yerine tamamlayıcı olarak bazı görevleri otomatikleştiriyor. Rapor, farklı meslek grupları ve görevlerin yapay zeka tarafından otomatikleştirilme potansiyelini analiz etti. Bu sayede yapay zekanın işi destekleyerek bazı görevleri otomatikleştirmesi diğer görevlere zaman bırakması anlamına geliyor. - ABD Kongresi, yapay zekanın risklerini ele almak ve bireysel gizliliği korumak ve adil muameleyi sağlamak için yeterli güvenlik önlemleri olup olmadığını incelemek üzere üç yapay zeka duruşması düzenledi. Duruşmalarda, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Direktörü Arati Prabhaker, Pentagon'un Baş Dijital ve Yapay Zeka Sorumlusu Craig Martell ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Baş Bilgi Sorumlusu Eric Hysen gibi isimler tanıklık etti.- İsrail, İtalya, Japonya ve İspanya gibi ülkeler, yapay zekanın kullanımı üzerindeki düzenlemeleri hızlandırdı. Örneğin, İsrail, Ekim ayında 115 sayfalık bir yapay zeka politikası taslağı yayımladı ve halktan geri bildirim topladı. İtalya'nın veri koruma otoritesi, yapay zeka platformlarını incelemeyi ve yapay zeka uzmanları işe almayı planladı. Japonya, ABD yaklaşımına daha yakın düzenlemeler getirmeyi ve yapay zekayı ekonomik büyüme ve ileri düzey çiplerde lider olmak için kullanmayı amaçladı.- Intel, 19 Eylül 2023'te Intel Gaudi2 hızlandırıcıları ve müşterileri hakkında yeni detaylar paylaştı. Şirket, Intel Xeon işlemcileri ve 4.000 Intel Gaudi2 AI donanım hızlandırıcısı kullanılarak inşa edilecek büyük bir yapay zeka süper bilgisayarı duyurdu.- Biden yönetimi, 30 Ekim 2023'te "Yapay Zeka'nın Güvenli, Güvenilir ve Sorumlu Geliştirilmesi ve Kullanımı" üzerine bir icra emri yayınladı. Bu emir, federal ajans liderliği, endüstri düzenlemeleri ve uluslararası ortaklarla işbirliği yoluyla sorumlu yapay zeka gelişimini ve dağıtımını yönlendirmeyi amaçladı - BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından başlatılan Yapay Zeka Danışma Kurulu, yapay zekanın riskleri, fırsatları ve uluslararası yönetişimi konusunda çalışmalar yaptı. Kurul, yapay zekanın kullanımındaki olağanüstü ilerlemeye dikkat çekti ve yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma çabalarını destekleme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.- Dünya Sağlık Örgütü, yapay zekanın sağlık alanındaki düzenlemeleri hakkında yeni bir çalışma yayımladı. Yayın, yapay zeka sistemlerinin güvenliğini ve etkinliğini sağlamak, uygun sistemleri ihtiyaç duyanlara hızla sunmak ve paydaşlar arasında diyalog teşvik etmek gibi konuları ele aldı.- Max Planck Topluluğu tarafından geliştirilen Science4Cast, 100 binden fazla bilimsel yayından elde edilen verilerle beslenen ve yapay zeka araştırmalarının geleceğini tahmin etmeyi amaçlayan bir bilgi ağı temsili sundu. Bu sistemin, araştırmacılara gelecekteki projeleri için kişiselleştirilmiş öneriler sunma potansiyeline sahip oldu dile getirildi.- ABD'de bir dizi yasal ve düzenleyici gelişme yaşandı. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, yapay zekanın çeşitli yönlerini ele almak üzere farklı yasa teklifleri üzerinde çalışarak bunu yazılı hale döktü. Bu teklifler, yapay zeka araştırma ve geliştirme liderliğini teşvik etmekten, ulusal güvenliği korumaya, tüketici haklarını güvence altına almaya ve yapay zekanın federal ajanslar tarafından kullanımını koordine etmeye kadar çeşitli konuları kapsıyor. -Rus bilim insanları yapay zekaya MR görüntülerindeki tümörleri tanımayı öğretti. Novosibirsk Devlet Üniversitesi ve Federal Nöroloji Merkezi uzmanları, MR görüntülerinde dört tip beyin tümörünü doğru bir şekilde tanımlayan yapay zeka yazılım modülü geliştirdi. Rus bilim insanları, yapay zekaya dört tür tümörü yüksek doğrulukla tespit edip tanımayı, bileşenlerini ve boyutlarını segmentlere ayırmayı ve vurgulamayı öğretti. - Rusya'nın dev cep telefonu operatörlerinden MTS ve çevrimiçi sinema hizmeti KION, sinema sevenlere film önerileri için Rusya'nın ilk yapay zeka hizmetini başlattı. Yapay zekanın kullanıldığı rehber hizmetinde, izleyicilerin bir film seçmek için daha önce izleyip beğendiği birkaç filmi seçmesi gerekiyor.-Microsoft'un başkanı, bir sonraki 12 ay içinde süper zekâya sahip bir yapay zekanın oluşturulmasının mümkün olmadığını belirtti. Bu demecin, yapay zekanın güvenliği ve kontrolü üzerine yoğunlaşma gerekliliğini vurguladığı dile getirildi. Ayrıca, yapay zekanın kritik altyapıyı kontrol eden sistemlerde güvenlik frenleri olması gerektiğine dikkat çekildi.-Rusya'nın başkenti Moskova’daki hastanelerde yapay zeka ilk kez kulak burun boğaz hastalıklarını tespit edilmeye başlandı. Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, başkentte yapay zekaya ilk olarak kulak burun boğaz ve üst solunum yolu hastalıkları bölümlerinde röntgen filmlerindeki belirtilerini tanımasının öğretildiğini bildirdi. “Özellikle sinir ağı sinüziti tanımaya başladı” diyen Rakova, akıllı algoritmaların yalnızca iki ila üç dakika içinde ön sonuç elde etmeyi mümkün kıldığını ekledi.- ABD, İngiltere ve diğer ülkeler, yapay zekanın 'tasarımdan itibaren güvenli' olmasını sağlamak için bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, yapay zekanın nasıl kullanılması gerektiği veya bu modelleri besleyen verilerin nasıl toplandığı gibi zorlu soruları ele almıyor. Avrupa, yapay zeka düzenlemeleri konusunda ABD'den önde ancak ABD Kongresi, yapay zeka düzenlemeleri konusunda çok az ilerleme kaydetti.Uzmanlar, yeni nesil yapay zeka araçlarının sağlık bakımını dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Üretici yapay zeka olarak adlandırılan bu araçlar, veri tabanlı eğitimden farklı yüksek kaliteli metin, görüntü ve diğer içerikler üretebilecek.- Rus insansız hava araçları, yapay zeka sayesinde Ukrayna ve NATO ekipmanlarını otomatik olarak tanımayı öğrendi. Sputnik’e konuşan Rus yetkililer, yerli üretim lan Orlan insansız hava araçlarının (İHA) Kuzey Askeri Bölge bölgesindeki keşif operasyonları sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve NATO ekipmanlarını otomatik olarak tanımasını sağlayan sistemlerle donatıldığını bildirdi. Ajansa konuşan kaynaklar, “Sinir ağı, İHA'ların keşif uçuşları sırasında Batı yapımı modeller de dahil olmak üzere Ukrayna askeri ekipmanlarını otomatik olarak tanımlamasına olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.-Rusya'da ilk kez yapay zeka uzmanlarının eğitim kalitesine göre üniversitelerin reytingi derlendi. Yapay zeka uzmanlarının eğitim kalitesi açısından Rus yüksek öğretim kurumlarının sıralaması, yapay zeka ve makine öğrenimi yapay zeka yolculuğuna ilişkin uluslararası konferansın bir parçası olarak sunuldu. Sıralamada ülkenin 64 bölgesinden lisans programlarına sahip 180 üniversite yer alıyor. Tahminlerine göre 2030 yılına kadar Rusya'daki üniversitelerin yapay zeka alanında yılda en az 15 bin 500 uzman yetiştirmesi gerekiyor.-Rusya’nın dev kamu bankası Sberbank ve teknoloji şirketi Rambler&Co tarafından yapılan araştırmalar, Ruslara göre sürdürülebilir kalkınmanın hangi alanlarında yapay zekanın (AI) kullanımının etkili olacağını gösterdi. Buna göre Rusların yüzde 18'i yapay zekanın en iyi şekilde günlük yaşamda kullanılacağına inanırken, yüzde 16'sı ekonomik kalkınmada, yüzde 8'i çevre alanında, yüzde 5'i sosyal alanda etkin bir şekilde kullanılacağına inanıyor. Aynı zamanda Rusların yüzde 26'sı yapay zekanın tüm bu alanlardaki gelişimi hızlandıracağından emin olduğunun altını çiziyor.- OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın görevden alınması önemli bir haber olarak dikkat çekti. İngiliz medyasında yer alan rapora göre, OpenAI araştırmacıları, yapay zekanın yetenekleri ve potansiyel tehlikeleri hakkında yönetim kuruluna uyarılarda bulundu. Bu uyarılar ve diğer hususlar, Altman'ın görevden alınmasına yol açan bir dizi gelişmenin parçasıydı. Özellikle, Altman'ın ChatGPT'yi tarihin en hızlı büyüyen yazılım uygulamalarından biri yapma çabaları ve Microsoft'tan gerekli yatırım ve bilgi işlem kaynaklarını çekme çabaları dikkat çekiciydi. Altman'ın görevden alınması, yapay zeka alanındaki etik ve güvenlik endişelerinin yanı sıra, bu teknolojinin ticarileştirilmesi ve yönetişimi ile ilgili geniş çaplı tartışmaları da gündeme getirdi. Yaşanan gelişmelerin ve yapılan pazarlıkların sonucunda Sam Altman işine geri döndü.-Başkent Moskova'daki acil yardım hattı sesli yapay zeka asistanı tonlamayla iletişim kurmayı öğrendi. Moskova Belediye Başkanlığı’na bağlı yardım hatlarındaki sesli asistana yapay zeka (AI) teknolojisi eklendiği belirtilirken, yeni teknolojinin diyalog senaryosuna bağlı olarak tonlamaları seçebildiği de kaydedildi. Belediye Başkanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin doktordan randevu almak istediği durumlarda sesli asistanın anlayışla yanıt vererek hastanın sorularına yardımsever bir ses tonuyla yanıt verdiği aktarıldı. - Yapay zeka araçlarının, otomatik araçlardan tıbbi görüntü yorumlamaya kadar birçok alanda vaatlerde bulunmasına rağmen, yeni bir çalışma bu araçların dışarıdan gelecek siber saldırılara karşı düşünülenden daha savunmasız olduğu ortaya çıkarıldı.-Sputnik, Rus çiftçilerin yapay zekaya dayalı bir traktör otopilot sistemi olan Bilişsel Agro Pilot'u kurarak yakıt ve tarım kimyasallarının verimli tüketimi sayesinde 5 milyar rubleye kadar tasarruf edebildiklerini ortaya koydu. Mart ayında Rusya’nın en büyük kamu bankası Sberbank iştirakı Cognitive Pilot şirketinin yarattığı yapay zeka tabanlı yerli bir pilot sistemi kurmaya başlarken, mart ayından kasım ayına kadar toplamda 312 çiftçinin yapay zeka temelinde sunulan sistemle çalıştığı kaydedildi.- Araştırmacılar, daha otonom yumuşak robotlar ve giyilebilir teknolojiler için, aynı anda birden fazla mekanik ve sıcaklık hissini algılayabilen, renk kullanarak çalışan bir cihaz geliştirdi.-Rus bilim adamları MR doğruluğunu artırmanın yolunu buldu. Rusya Samara Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları, yapay zekayı Emar (MR) taramasında kullanmanın yeni yolunu buldu. Samara Üniversitesi'nden bilim adamları, yapay zeka yardımıyla önerilen teknoloji sayesinde, MR tarama seansı sırasında hastanın hareketlerinden kaynaklanan müdahaleleri doğrudan tespit etmenin mümkün olacağını vurgularken, halihazırda MR sonuçlarının hastanın cihazdaki istemli hareketleri nedeniyle karmaşık hale geldiğini, bunların veri işleme sonrası manuel olarak dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.- Elektronik nanomalzeme uzmanları, yapay zeka ve makine öğreniminin bilimsel beyin fırtınası ve fikir geliştirme süreçlerine nasıl yardımcı olabileceğini hayal etti. Bu amaçla, konusunda bilgili bir sohbet robotu geliştirdiler.- Araştırmacılar, bir robotun neyi bilmediğini anlamasını sağlayarak onu daha akıllı hale getirmek için yeni bir programlama yöntemi geliştirdiler.- Deepfake isimli ses programlarının yükselişiyle birlikte, ses kayıtlarını yetkisiz konuşmalardan koruyan yeni araçlar geliştiriliyor.

