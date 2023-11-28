https://sputniknews.com.tr/20231128/deepfake-tehlikesi-fotograftan-video-uretmek-yapay-zeka-ile-korkutucu-derecede-kolaylasti--1077861353.html
Deepfake tehlikesi: Fotoğraftan video üretmek yapay zeka ile korkutucu derecede kolaylaştı
Deepfake tehlikesi: Fotoğraftan video üretmek yapay zeka ile korkutucu derecede kolaylaştı
Yapay zeka artık fotoğrafları canlandırarak videoya dönüştürebiliyor. Midjourney, geliştirdiği V5.2 versiyonuyla birlikte fotoğrafta fırça yardımıyla... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T12:23+0300
2023-11-28T12:23+0300
2023-11-28T12:23+0300
yaşam
yapay zeka
chatgpt
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görseller
fake news
fakecheck
deepfake
teknoloji
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Son yıllarda ortaya çıkan büyük yapay zeka atılımları ardından, görsel konusunda da yapay zeka büyük bir değişim gerçekleştirdi. ChatGPT'nin Dall-E'sine benzeyen Midjourney, V5.1 sürümünde yapay zekaya verilen komutlar dahilinde oldukça gerçekçi görseller oluşturabiliyordu. Şimdi ise Şirket V5.2 versiyonuyla birlikte artık yapay zekanın fotoğrafları videoya dönüştürdüğünü ortaya koydu.Fotoğrafları videoya dönüştürüyorMidjourney'in pazarlama danışmanı Rory Flynn'ın sosyal medya plaformu X'te paylaştığı bir videoda bu özelliğin kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi.Paylaşılan videoda alan derinliği bulunan bir kuş fotoğrafı yer alıyor. Midjourney ile hareket ettirilmek istenen bölgelerin seçilmesiyle birlikte kuşun ve seçilen yerlerin hareket etmeye başladığı görüldü. Bilindiği üzere yapay zekanın gelişmesiyle birlikte gerçek gibi gözüken aslında yapay zeka tarafından oluşturulan videoların da sayısı çoğalıyor.Ancak deep fake oluşturulacak içerik için bir video altyapısının bulunması gerekiyordu.Örnek olarak; bir kişinin yakın plan çekim konuşması herhangi bir ünlünün sesi ve yüzüyle değiştirilerek deep fake videolar oluşturulabiliyordu. Midjourney ise bu durum biraz farklı bir boyuta taşıyarak deep fake videolar üretmek için fotoğrafın olması yeterli oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/sifir-otomobil-icin-kampanyalar-sona-eriyor-en-ucuz-otomobil-hangisi-1077852483.html
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yapay zeka, chatgpt, windows, görseller, fake news, fakecheck, deepfake, teknoloji
yapay zeka, chatgpt, windows, görseller, fake news, fakecheck, deepfake, teknoloji
Deepfake tehlikesi: Fotoğraftan video üretmek yapay zeka ile korkutucu derecede kolaylaştı
Yapay zeka artık fotoğrafları canlandırarak videoya dönüştürebiliyor. Midjourney, geliştirdiği V5.2 versiyonuyla birlikte fotoğrafta fırça yardımıyla belirtilen bölgelere hareket kazandırarak video üretiyor.
Son yıllarda ortaya çıkan büyük yapay zeka atılımları ardından, görsel konusunda da yapay zeka büyük bir değişim gerçekleştirdi. ChatGPT'nin Dall-E'sine benzeyen Midjourney, V5.1 sürümünde yapay zekaya verilen komutlar dahilinde oldukça gerçekçi görseller oluşturabiliyordu. Şimdi ise Şirket V5.2 versiyonuyla birlikte artık yapay zekanın fotoğrafları videoya dönüştürdüğünü ortaya koydu.
Fotoğrafları videoya dönüştürüyor
Midjourney'in pazarlama danışmanı Rory Flynn'ın sosyal medya plaformu X'te paylaştığı bir videoda bu özelliğin kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi.
Paylaşılan videoda alan derinliği bulunan bir kuş fotoğrafı yer alıyor. Midjourney ile hareket ettirilmek istenen bölgelerin seçilmesiyle birlikte kuşun ve seçilen yerlerin hareket etmeye başladığı görüldü. Bilindiği üzere yapay zekanın gelişmesiyle birlikte gerçek gibi gözüken aslında yapay zeka tarafından oluşturulan videoların da sayısı çoğalıyor.
Ancak deep fake oluşturulacak içerik için bir video altyapısının bulunması gerekiyordu.
Örnek olarak; bir kişinin yakın plan çekim konuşması herhangi bir ünlünün sesi ve yüzüyle değiştirilerek deep fake videolar oluşturulabiliyordu. Midjourney ise bu durum biraz farklı bir boyuta taşıyarak deep fake videolar üretmek için fotoğrafın olması yeterli oluyor.