https://sputniknews.com.tr/20231128/sifir-otomobil-icin-kampanyalar-sona-eriyor-en-ucuz-otomobil-hangisi-1077852483.html

Sıfır otomobil için kampanyalar sona eriyor: En ucuz araç hangisi?

Sıfır otomobil için kampanyalar sona eriyor: En ucuz araç hangisi?

Otomobil fiyatları gerilerken sıfır otomobil satışlarında rekorlar ve talep devam ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte markalar kampanya yapıp fiyatları... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T07:52+0300

2023-11-28T07:52+0300

2023-11-28T07:55+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

ikinci el

ekonomi

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Sıfır otomobil için yıl sonun yaklaşırken, kampanyalar için de son günler.İkinci el otomobil piyasasında sert fiyat düşüşlerine rağmen satışlar gerçekleşmiyor. Kredi faizlerindeki artış da ikinci el otomobile olan rağbeti azalttı.İthal otomobil için beklemek gerekebilirHürriyet'den Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır da olsa alınan otomobil 2024 yılı itibarıyla 1 yaşında olacak. İkinci elde bu durum fiyat düşüşü anlamına geliyor. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.En ucuz otomobil hangisi?Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/ikinci-el-aracta-ilan-artisi-yeni-hareketlilik-icin-tarih-verildi-1076697916.html

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