https://sputniknews.com.tr/20231128/sifir-otomobil-icin-kampanyalar-sona-eriyor-en-ucuz-otomobil-hangisi-1077852483.html
Sıfır otomobil için kampanyalar sona eriyor: En ucuz araç hangisi?
Sıfır otomobil için kampanyalar sona eriyor: En ucuz araç hangisi?
Otomobil fiyatları gerilerken sıfır otomobil satışlarında rekorlar ve talep devam ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte markalar kampanya yapıp fiyatları... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T07:52+0300
2023-11-28T07:52+0300
2023-11-28T07:55+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
ikinci el
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067602596_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dfa2240932767e1db4ed3fb1f281354a.jpg
Sıfır otomobil için yıl sonun yaklaşırken, kampanyalar için de son günler.İkinci el otomobil piyasasında sert fiyat düşüşlerine rağmen satışlar gerçekleşmiyor. Kredi faizlerindeki artış da ikinci el otomobile olan rağbeti azalttı.İthal otomobil için beklemek gerekebilirHürriyet'den Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır da olsa alınan otomobil 2024 yılı itibarıyla 1 yaşında olacak. İkinci elde bu durum fiyat düşüşü anlamına geliyor. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.En ucuz otomobil hangisi?Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/ikinci-el-aracta-ilan-artisi-yeni-hareketlilik-icin-tarih-verildi-1076697916.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067602596_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_e5c1e9080f8684071789c61380b1921e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sıfır otomobil fiyatları,sıfır otomobil kampanyaları,en ucuz sıfır otomobil hangisi,en ucuz otomobil hangisi,ikinci el otomobil fiyatları
sıfır otomobil fiyatları,sıfır otomobil kampanyaları,en ucuz sıfır otomobil hangisi,en ucuz otomobil hangisi,ikinci el otomobil fiyatları
Sıfır otomobil için kampanyalar sona eriyor: En ucuz araç hangisi?
07:52 28.11.2023 (güncellendi: 07:55 28.11.2023)
Otomobil fiyatları gerilerken sıfır otomobil satışlarında rekorlar ve talep devam ediyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte markalar kampanya yapıp fiyatları düşürürken satışlarını da ciddi oranda artırıyorlar.
Sıfır otomobil için yıl sonun yaklaşırken, kampanyalar için de son günler.
İkinci el otomobil piyasasında sert fiyat düşüşlerine rağmen satışlar gerçekleşmiyor. Kredi faizlerindeki artış da ikinci el otomobile olan rağbeti azalttı.
İthal otomobil için beklemek gerekebilir
Hürriyet'den Burak Taşçı'nın haberine
göre, sıfır da olsa alınan otomobil 2024 yılı itibarıyla 1 yaşında olacak. İkinci elde bu durum fiyat düşüşü anlamına geliyor. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.
En ucuz otomobil hangisi?
Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı Fiat Egea izledi.