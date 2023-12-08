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Korkunç gelecek: Yapay zeka, evden çalışanların 25 yıl içinde nasıl görüneceğini açıkladı
Korkunç gelecek: Yapay zeka, evden çalışanların 25 yıl içinde nasıl görüneceğini açıkladı
Pandemi ardından tüm dünyada başlayan uzaktan çalışma opsiyonu özgürlük gibi gözükse de, dikkat edilmediğinde vücutta ciddi problemler yaratabilir. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T14:20+0300
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teknoloji
yapay zeka
sağlık
kilo
kilo almak
gelecek
uzaktan çalışma
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Covid-19 ile başlayan uzaktan çalışma dönemi, birçok çalışan için büyük bir konfor ve özgürlük olarak görüldü. Yol, trafik ve resmi giyim tarzından kurtulup evde pijama ile çalışmak gayet hoş gibi görünse de dikkat edilmediği takdirde sağlık olarak büyük tehlikeler insanoğlunu bekliyor olabilir. İş bulma platformu DirectyApply, yapay zekaya danışarak uzaktan çalışan insanların 25 yıl sonra nasıl görünebileceğini araştırdı. Yapay zekaya Susan adında bir çalışanın yaşam stili üzerine sorular soruldu ve görselleştirilmesi istendi. 25 yıl boyunca, 8-5 arası ortalama bir şekilde bilgisayarla çalışan Susan'ın geleceğinin pek de parlak olmadığı görüldü. Riskler neler? Günde sekiz saat boyunca ekran karşısında oturmak, güneş ışığı ve fiziksel aktivite eksikliği, günümüz dünyasında pek sık karşılaşılan bir problem. Fakat bunu sürekli yapmak, vücutta bozukluklar oluşturuyor, D vitamini eksikliğinden dolayı cilt kırışıyor ve saçlar seyriliyor. Ayrıca kötü görme, sürekli bilgisayara bakmaktan dolayı oluşabilecek boyun bozukluğu, iltihaplı gözler, korkunç bir duruş ve hızlı kilo alma ile karşı karşıya kalmak mümkün. Tüm bunlar yetmezmiş gibi azalan sosyal etkileşim, egzersiz eksikliği, kambur vücut şekli, dijital göz yorgunluğu... Yapay zekanın oluşturduğu görsel, bilgisayara yapışık bir şekilde oturmanın 25 yıl içinde nelere sebep olabileceğini özetliyor. Makaleye göre, sonunun böyle olmasını istemeyen insanlar için hala umut var. Psikolog Dr. Rachel Allen, yaptığı açıklamada zihinsel olarak iyi tutmanın temel yolları olduğunu söylüyor. Allen, "Yaşamınızda üretkinlik düzeylerinize ve iş taleplerinize uygun bir rutine bağlı kalmak, uzaktan çalışırken duygusal sağlığı korumak çok önemli. Diğer insanlarla, yani arkadaşlarınızla bağlantı kurduğunuzdan emin olmak ve sosyalliği arttırmak, sağlığınızı korumak ve Susan gibi olmamak için önemli. Yüz yüze yapamıyorsanız dahi, ki yapmanız tavsiye edilir, sanal olarak arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterin" ifadelerini kullandı. 'Fiziksel aktiviteyi eksiltmenin büyük zararları var'Psikolog Allen, uzun süre insan temasından yoksun kalmanın kan basıncını yükselttiğini ve fiziksel olarak zararlı olabilecek strest hormonunun kortizol seviyelerinin yükselmesine yol açabileceğini belirtiliyor. Fiziksel sağlık konusunda da dışarıya çıkmanın ve egzersiz yapmanın 'hayatsal' bir öneme sahip olduğu belirtilirken, Susan gibi olmak istemeyenler için sağlıklı bir hayat sahibi olmanın şart olduğu belirtiliyor.
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teknoloji, yapay zeka, sağlık, kilo, kilo almak, gelecek, uzaktan çalışma
teknoloji, yapay zeka, sağlık, kilo, kilo almak, gelecek, uzaktan çalışma

Korkunç gelecek: Yapay zeka, evden çalışanların 25 yıl içinde nasıl görüneceğini açıkladı

14:20 08.12.2023 (güncellendi: 14:33 08.12.2023)
© AAİnceleme, Bilgisayar,
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Pandemi ardından tüm dünyada başlayan uzaktan çalışma opsiyonu özgürlük gibi gözükse de, dikkat edilmediğinde vücutta ciddi problemler yaratabilir.
Covid-19 ile başlayan uzaktan çalışma dönemi, birçok çalışan için büyük bir konfor ve özgürlük olarak görüldü. Yol, trafik ve resmi giyim tarzından kurtulup evde pijama ile çalışmak gayet hoş gibi görünse de dikkat edilmediği takdirde sağlık olarak büyük tehlikeler insanoğlunu bekliyor olabilir. İş bulma platformu DirectyApply, yapay zekaya danışarak uzaktan çalışan insanların 25 yıl sonra nasıl görünebileceğini araştırdı.
Yapay zekaya Susan adında bir çalışanın yaşam stili üzerine sorular soruldu ve görselleştirilmesi istendi. 25 yıl boyunca, 8-5 arası ortalama bir şekilde bilgisayarla çalışan Susan'ın geleceğinin pek de parlak olmadığı görüldü.

Riskler neler?

Günde sekiz saat boyunca ekran karşısında oturmak, güneş ışığı ve fiziksel aktivite eksikliği, günümüz dünyasında pek sık karşılaşılan bir problem. Fakat bunu sürekli yapmak, vücutta bozukluklar oluşturuyor, D vitamini eksikliğinden dolayı cilt kırışıyor ve saçlar seyriliyor.
Ayrıca kötü görme, sürekli bilgisayara bakmaktan dolayı oluşabilecek boyun bozukluğu, iltihaplı gözler, korkunç bir duruş ve hızlı kilo alma ile karşı karşıya kalmak mümkün.
Tüm bunlar yetmezmiş gibi azalan sosyal etkileşim, egzersiz eksikliği, kambur vücut şekli, dijital göz yorgunluğu... Yapay zekanın oluşturduğu görsel, bilgisayara yapışık bir şekilde oturmanın 25 yıl içinde nelere sebep olabileceğini özetliyor.
Makaleye göre, sonunun böyle olmasını istemeyen insanlar için hala umut var.
Psikolog Dr. Rachel Allen, yaptığı açıklamada zihinsel olarak iyi tutmanın temel yolları olduğunu söylüyor. Allen, "Yaşamınızda üretkinlik düzeylerinize ve iş taleplerinize uygun bir rutine bağlı kalmak, uzaktan çalışırken duygusal sağlığı korumak çok önemli. Diğer insanlarla, yani arkadaşlarınızla bağlantı kurduğunuzdan emin olmak ve sosyalliği arttırmak, sağlığınızı korumak ve Susan gibi olmamak için önemli. Yüz yüze yapamıyorsanız dahi, ki yapmanız tavsiye edilir, sanal olarak arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterin" ifadelerini kullandı.

'Fiziksel aktiviteyi eksiltmenin büyük zararları var'

Psikolog Allen, uzun süre insan temasından yoksun kalmanın kan basıncını yükselttiğini ve fiziksel olarak zararlı olabilecek strest hormonunun kortizol seviyelerinin yükselmesine yol açabileceğini belirtiliyor. Fiziksel sağlık konusunda da dışarıya çıkmanın ve egzersiz yapmanın 'hayatsal' bir öneme sahip olduğu belirtilirken, Susan gibi olmak istemeyenler için sağlıklı bir hayat sahibi olmanın şart olduğu belirtiliyor.
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