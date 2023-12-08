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Araştırma: Ağrı kesici vücudumuzda nerenin ağrıdığını nereden biliyor?
Araştırma: Ağrı kesici vücudumuzda nerenin ağrıdığını nereden biliyor?
Ağrı kesiciler, vücutta nerenin ağrıdını nasıl anlıyor ve vücutta ne gibi etkiler yaratıyor? Sağlıkçılar açıkladı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T13:32+0300
2023-12-08T13:32+0300
yaşam
ağrı kesici
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sağlık
enzim
baş ağrısı
ağrı
ağrı kesici
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Modern dünyada hayatta kalmak için en sık başvurulan yöntemlerden biri olan ağrı kesiciler, zor günlerde doktora danışılarak günü kolaylaştırabiliyor. Peki ağrı kesiciler vücutta ne gibi etkiler sağlıyor da ağrı sona eriyor?Sağlıkçıların açıkladığına göre, özellikle İbuprofen olarak bilinen parasematol ağrı kesiciyi su ile yutulduğunda ve mideye indiğinde, kapsülün çoğunlukla proteinlerden oluşan dış kısmı, mide asidi ve sindirim enzimleri tarafından çözülüyor. Daha sonra, yaklaşık 10 dakika içinde iç kısımdaki ilaç kendini gösteriyor ve ince bağırsak ile damar ağında emilip, karaciğere gidiyor.Bu süreç sırasında vücuttaki enzimler, ilacın molekülleriyle çarpışarak yıpranmayı azaltıyor. Bu noktada ilaç, manevralar ile enzimlerden kaçarak vücudun kan dolaşım sistemine giriyor. 30’uncu dakikada ise, ‘İbuprofen ordusu’ kırmızı kan hücreleri üzerinden tüm vücutta organı bir nevi ziyaret ediyor.Bu şekilde tüm vücudu dolaşan ilaç, ağrı sinyallerini tespit edip belirli bir hedef moleküllere bağlanıp kimyasal reaksiyon yaratıyor. Ardından ise, ibuprofen moleküllerine sinyal göndererek işe koyulmalarını söylüyor ve tedaviye koyuluyor.Ağrıyı oluşturan prostaglandin üreten siklooksijenaz enzimine ulaşan ibuprofen ordusu, bir nevi savaşa başlıyor. Eğer her şey yolunda giderse, ilaç siklooksijenaza bağlanıp bir nevi ağrıyı ‘susturmaya’ başlıyor. Gelecek birkaç saat içinde ise, kan dolaşımında kalan ve vücut için savaşmaya devam eden ibuprofen, karaciğerden birkaç defa daha geçiyor.Görev başarıyla tamamlandığında ise, ibuprofenin belirli bir oranda metabolize edilip son olarak idrar yoluyla vücuttan atılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231208/izmir-metrosunda-unuttugu-canta-guney-koreye-gonderildi-1078216253.html
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ağrı kesici, doktor, sağlık, enzim, baş ağrısı, ağrı, ağrı kesici
ağrı kesici, doktor, sağlık, enzim, baş ağrısı, ağrı, ağrı kesici

Araştırma: Ağrı kesici vücudumuzda nerenin ağrıdığını nereden biliyor?

13:32 08.12.2023
© AAİlaç, ağrı kesici, hap
İlaç, ağrı kesici, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Ağrı kesiciler, vücutta nerenin ağrıdını nasıl anlıyor ve vücutta ne gibi etkiler yaratıyor? Sağlıkçılar açıkladı.
Modern dünyada hayatta kalmak için en sık başvurulan yöntemlerden biri olan ağrı kesiciler, zor günlerde doktora danışılarak günü kolaylaştırabiliyor. Peki ağrı kesiciler vücutta ne gibi etkiler sağlıyor da ağrı sona eriyor?
Sağlıkçıların açıkladığına göre, özellikle İbuprofen olarak bilinen parasematol ağrı kesiciyi su ile yutulduğunda ve mideye indiğinde, kapsülün çoğunlukla proteinlerden oluşan dış kısmı, mide asidi ve sindirim enzimleri tarafından çözülüyor. Daha sonra, yaklaşık 10 dakika içinde iç kısımdaki ilaç kendini gösteriyor ve ince bağırsak ile damar ağında emilip, karaciğere gidiyor.
Bu süreç sırasında vücuttaki enzimler, ilacın molekülleriyle çarpışarak yıpranmayı azaltıyor. Bu noktada ilaç, manevralar ile enzimlerden kaçarak vücudun kan dolaşım sistemine giriyor. 30’uncu dakikada ise, ‘İbuprofen ordusu’ kırmızı kan hücreleri üzerinden tüm vücutta organı bir nevi ziyaret ediyor.
Bu şekilde tüm vücudu dolaşan ilaç, ağrı sinyallerini tespit edip belirli bir hedef moleküllere bağlanıp kimyasal reaksiyon yaratıyor. Ardından ise, ibuprofen moleküllerine sinyal göndererek işe koyulmalarını söylüyor ve tedaviye koyuluyor.
Ağrıyı oluşturan prostaglandin üreten siklooksijenaz enzimine ulaşan ibuprofen ordusu, bir nevi savaşa başlıyor. Eğer her şey yolunda giderse, ilaç siklooksijenaza bağlanıp bir nevi ağrıyı ‘susturmaya’ başlıyor. Gelecek birkaç saat içinde ise, kan dolaşımında kalan ve vücut için savaşmaya devam eden ibuprofen, karaciğerden birkaç defa daha geçiyor.
Görev başarıyla tamamlandığında ise, ibuprofenin belirli bir oranda metabolize edilip son olarak idrar yoluyla vücuttan atılıyor.
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