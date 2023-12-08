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İzmir metrosunda unuttuğu çanta Güney Kore'ye gönderildi
İzmir metrosunda unuttuğu çanta Güney Kore'ye gönderildi
Tatil için geldiği İzmir’den ülkesine dönerken çantasını İZBAN Menemen İstasyonu’nda unutan Kim Soo-hvan’ın eşyaları, İzmir’e 8 bin 500 kilometre uzaklıktaki... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:16+0300
2023-12-08T12:21+0300
yaşam
para
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izmir
izban
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Güney Koreli Kim Soo-hvan, Şubat ayında geldiği İzmir’den ülkesine dönerken İZBAN’ın Menemen İstasyonu’nda çantasını unutarak trene bindi. Adnan Menderes Havalimanı’ndan Güney Kore’ye uçan 31 yaşındaki Soo-hvan’ın çantası İZBAN görevlileri tarafından bulundu ve Kayıp Eşya Bölümü’ne teslim edildi. Kameralar önünde açılan çantadan dizüstü bilgisayar dahil çok sayıda özel eşya çıktı. Tüm çıkanlar kayıt altına alınıp, cüzdandaki kimlikten kişinin tespiti yapıldı. Kore Konsolosluğu ile görüşüldü ve 31 yaşındaki öğrencinin, ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Hemen ardından konsolosluk sayesinde irtibat numarası bulundu, görüşme sağlandı ve çantanın kendisine gönderileceği bilgisi verildi. 8 bin 500 kilometre uzağa gittiÇanta, İzmir’e 8 bin 500 kilometre uzaklıkta yaşayan Güney Koreli sahibine ulaştırıldı.Çantayı teslim aldığında çok mutlu olan Kim Soo-hvan, özenle paketlenen tüm eşyalarına kavuşmanın sevincini yaşayıp bir video masajı ile İZBAN yetkililerine teşekkür etti.Soo-hvan mesajında şöyle konuştu: İZBAN İstasyonlar Müdürü Ali Yeşilnacar, İZBAN Kayıp Eşya Bölümü hedefinin “Yüzde yüz teslim oranı” olduğunu belirterek, “Tren ve istasyonlarımızda unutulan her eşyayı sahibine hızlı bir şekilde etlim etmek için çalışıyoruz. Çanta, cüzdan, paketli eşyaları kameralar önünde açıyor, içinden çıkanları tek tek kayıt altına alıyor, özenle saklıyor ve ardından eğer kimlik bilgisi varsa sahibine ulaştırmak için çalışmalara başlıyoruz. Bozulması muhtemel ilaç gibi maddeleri ise uygun şartlarda koruma altına alıyoruz. Soo-hvan’ın çantası, tam 6 Şubat Depremi sonrasında bulundu. Hemen kimlik tespitini yaptık. Çanta, Menemen İstasyonu’nda bulunduğu için başlangıçta İzmir’de veya ülkemizde olduğunu düşünmüştük. Fakat araştırdıkça Güne Kore’ye gittiğini öğrendik. Bu süreçte Güney Kore Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla kendisine ulaşarak teslim sürecini başlattık. Biz de İZBAN olarak Soo-hvan’ı çantasıyla birlikte yeniden İzmir’de ve ülkemizde görmek istiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230627/market-arabasinda-350-bin-lira-unutuldu-1072908899.html
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para, güney kore, izmir, izban, kayıp, çanta
para, güney kore, izmir, izban, kayıp, çanta

İzmir metrosunda unuttuğu çanta Güney Kore'ye gönderildi

12:16 08.12.2023 (güncellendi: 12:21 08.12.2023)
© İHA / İHA-AW093865Metroda unuttuğu çantası Güney Kore'ye gönderildi
Metroda unuttuğu çantası Güney Kore'ye gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA / İHA-AW093865
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Tatil için geldiği İzmir’den ülkesine dönerken çantasını İZBAN Menemen İstasyonu’nda unutan Kim Soo-hvan’ın eşyaları, İzmir’e 8 bin 500 kilometre uzaklıktaki Güney Kore’de kendisine teslim edildi.
Güney Koreli Kim Soo-hvan, Şubat ayında geldiği İzmir’den ülkesine dönerken İZBAN’ın Menemen İstasyonu’nda çantasını unutarak trene bindi.
Adnan Menderes Havalimanı’ndan Güney Kore’ye uçan 31 yaşındaki Soo-hvan’ın çantası İZBAN görevlileri tarafından bulundu ve Kayıp Eşya Bölümü’ne teslim edildi.
Kameralar önünde açılan çantadan dizüstü bilgisayar dahil çok sayıda özel eşya çıktı. Tüm çıkanlar kayıt altına alınıp, cüzdandaki kimlikten kişinin tespiti yapıldı. Kore Konsolosluğu ile görüşüldü ve 31 yaşındaki öğrencinin, ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Hemen ardından konsolosluk sayesinde irtibat numarası bulundu, görüşme sağlandı ve çantanın kendisine gönderileceği bilgisi verildi.

8 bin 500 kilometre uzağa gitti

Çanta, İzmir’e 8 bin 500 kilometre uzaklıkta yaşayan Güney Koreli sahibine ulaştırıldı.
Çantayı teslim aldığında çok mutlu olan Kim Soo-hvan, özenle paketlenen tüm eşyalarına kavuşmanın sevincini yaşayıp bir video masajı ile İZBAN yetkililerine teşekkür etti.
Soo-hvan mesajında şöyle konuştu:
“Öncelikle İZBAN’a gerçekten çok teşekkür ederim. Şubat ayında 10 günlük tatil için Türkiye’ye gelmiştim. Güney Kore’ye dönüş yolunda uçağa binmek için havaalanına giderken çantamı İZBAN’da unuttum. İçerisinde notebook, kitaplarım, çocukluk ve aile resimlerim ile kimlik kartım vardı. Uçak kalkış saatime fazla zaman kalmadığı için çantamı bulamadan Güney Kore’ye döndüm. İlk kaybettiğimde şimdi tekrar üzülerek hatırlıyorum Türkiye’de çok büyük bir deprem olmuştu. Bu zor durumda çantamın bulunması kolay değildi bu yüzden yapacak bir şey olmadığını düşündüm. Üniversite dosyalarımı özellikle veri tabanımı kurtarmam çok iyi oldu. Güney Kore’de arkadaşlarımla birlikte akşam yemeği yerken Türkiye’den telefon geldi. Arkadaşlarım spam olabileceğini uyararak açmamamı istedi. Fakat arama Türkiye’den geldiği için açtım. Arayan Türkiye’deki Güney Kore Ankara Büyükelçiliğiydi. Çantama kavuştuğum için çok mutluyum. 10 seneyi aşan hatıralarımı bana ulaştırdıkları için İZBAN’a çok teşekkür ederim.”
İZBAN İstasyonlar Müdürü Ali Yeşilnacar, İZBAN Kayıp Eşya Bölümü hedefinin “Yüzde yüz teslim oranı” olduğunu belirterek, “Tren ve istasyonlarımızda unutulan her eşyayı sahibine hızlı bir şekilde etlim etmek için çalışıyoruz. Çanta, cüzdan, paketli eşyaları kameralar önünde açıyor, içinden çıkanları tek tek kayıt altına alıyor, özenle saklıyor ve ardından eğer kimlik bilgisi varsa sahibine ulaştırmak için çalışmalara başlıyoruz. Bozulması muhtemel ilaç gibi maddeleri ise uygun şartlarda koruma altına alıyoruz. Soo-hvan’ın çantası, tam 6 Şubat Depremi sonrasında bulundu. Hemen kimlik tespitini yaptık. Çanta, Menemen İstasyonu’nda bulunduğu için başlangıçta İzmir’de veya ülkemizde olduğunu düşünmüştük. Fakat araştırdıkça Güne Kore’ye gittiğini öğrendik. Bu süreçte Güney Kore Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla kendisine ulaşarak teslim sürecini başlattık. Biz de İZBAN olarak Soo-hvan’ı çantasıyla birlikte yeniden İzmir’de ve ülkemizde görmek istiyoruz” diye konuştu.
Market arabasında 350 bin lira unutuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
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