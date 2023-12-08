https://sputniknews.com.tr/20231208/izmir-metrosunda-unuttugu-canta-guney-koreye-gonderildi-1078216253.html

İzmir metrosunda unuttuğu çanta Güney Kore'ye gönderildi

İzmir metrosunda unuttuğu çanta Güney Kore'ye gönderildi

Tatil için geldiği İzmir’den ülkesine dönerken çantasını İZBAN Menemen İstasyonu’nda unutan Kim Soo-hvan’ın eşyaları, İzmir’e 8 bin 500 kilometre uzaklıktaki... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T12:16+0300

2023-12-08T12:16+0300

2023-12-08T12:21+0300

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çanta

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Güney Koreli Kim Soo-hvan, Şubat ayında geldiği İzmir’den ülkesine dönerken İZBAN’ın Menemen İstasyonu’nda çantasını unutarak trene bindi. Adnan Menderes Havalimanı’ndan Güney Kore’ye uçan 31 yaşındaki Soo-hvan’ın çantası İZBAN görevlileri tarafından bulundu ve Kayıp Eşya Bölümü’ne teslim edildi. Kameralar önünde açılan çantadan dizüstü bilgisayar dahil çok sayıda özel eşya çıktı. Tüm çıkanlar kayıt altına alınıp, cüzdandaki kimlikten kişinin tespiti yapıldı. Kore Konsolosluğu ile görüşüldü ve 31 yaşındaki öğrencinin, ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Hemen ardından konsolosluk sayesinde irtibat numarası bulundu, görüşme sağlandı ve çantanın kendisine gönderileceği bilgisi verildi. 8 bin 500 kilometre uzağa gittiÇanta, İzmir’e 8 bin 500 kilometre uzaklıkta yaşayan Güney Koreli sahibine ulaştırıldı.Çantayı teslim aldığında çok mutlu olan Kim Soo-hvan, özenle paketlenen tüm eşyalarına kavuşmanın sevincini yaşayıp bir video masajı ile İZBAN yetkililerine teşekkür etti.Soo-hvan mesajında şöyle konuştu: İZBAN İstasyonlar Müdürü Ali Yeşilnacar, İZBAN Kayıp Eşya Bölümü hedefinin “Yüzde yüz teslim oranı” olduğunu belirterek, “Tren ve istasyonlarımızda unutulan her eşyayı sahibine hızlı bir şekilde etlim etmek için çalışıyoruz. Çanta, cüzdan, paketli eşyaları kameralar önünde açıyor, içinden çıkanları tek tek kayıt altına alıyor, özenle saklıyor ve ardından eğer kimlik bilgisi varsa sahibine ulaştırmak için çalışmalara başlıyoruz. Bozulması muhtemel ilaç gibi maddeleri ise uygun şartlarda koruma altına alıyoruz. Soo-hvan’ın çantası, tam 6 Şubat Depremi sonrasında bulundu. Hemen kimlik tespitini yaptık. Çanta, Menemen İstasyonu’nda bulunduğu için başlangıçta İzmir’de veya ülkemizde olduğunu düşünmüştük. Fakat araştırdıkça Güne Kore’ye gittiğini öğrendik. Bu süreçte Güney Kore Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla kendisine ulaşarak teslim sürecini başlattık. Biz de İZBAN olarak Soo-hvan’ı çantasıyla birlikte yeniden İzmir’de ve ülkemizde görmek istiyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230627/market-arabasinda-350-bin-lira-unutuldu-1072908899.html

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