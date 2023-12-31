https://sputniknews.com.tr/20231231/venezuella-ingiliz-savas-gemisi-guyanadan-cekilene-kadar-tatbikata-devam-edecek-1079219134.html

Venezüella, İngiliz savaş gemisi Guyana'dan çekilene kadar tatbikata devam edecek

Venezüella, İngiliz savaş gemisi Guyana'dan çekilene kadar tatbikata devam edecek

Venezüella, Esequibo bölgesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı komşu ülke Guyana'ya destek için askeri gemi gönderen İngiltere, bu kararından vazgeçene kadar... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T14:00+0300

2023-12-31T14:00+0300

2023-12-31T14:00+0300

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Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, “Venezüella, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) ulusal egemenliğini koruduğundan emin olabilir. Atlantik kıyılarında tatbikat yapmaya devam edeceğiz. Emperyalist İngiliz gemisi Venezüella ile Guyana arasındaki ihtilaflı suları terk edene kadar orada olacağız" ifadesini kullandı.Geminin tartışmalı bölgeye gelişinin Venezüella'nın toprak bütünlüğüne ‘tehdit’ oluşturduğunu vurgulayan Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emriyle tüm deniz, kara ve hava araçlarının ‘alarm’ durumunda olduğunu belirtti.Ülke basınında çıkan habere göre, 29 Aralık'ta başlayan askeri tatbikata 5 bin 682 asker, 28 savaş uçağı ve 16 bot katılıyor.Muhaliflerin Venezüella Üniter Platformundan (PUD) yapılan açıklamada, İngiltere'nin bölgeye savaş gemisi gönderme kararının ‘kışkırtıcı’ ve ‘gereksiz’ olduğu ve "derhal geri çekilmesi" gerektiği ifade edildi.Öte yandan Guyana hükümetinden yapılan açıklamada, geminin saldırı amaçlı bir eylem için bölgede bulunmadığı ve komşu ülke Venezüella ile barışçıl ilişkiler konusunda kararlı olunduğu bildirildi.İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezüella'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek amacıyla Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan ‘HMS Trent’ gemisini 26 Aralık'ta bölgeye göndermişti.Maduro tepki göstermiştiDevlet Başkanı Maduro, 28 Aralık'taki konuşmasında, orduya Atlantik Okyanusu'nda "savunma durumuna" geçmesi talimatını verdiğini vurgulayarak "Tehditlere orantılı yanıt veriyoruz, bugün bir açıklama yayımladık ve tüm eylemlerimizi saklı tutuyoruz" demişti.Venezüella ve Guyana, güç kullanmama konusunda anlaşmıştıMaduro ile Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de 14 Aralık'ta bir araya gelmişti.Guyana ve Venezüella, petrol zengini ihtilaflı Esequibo bölgesindeki gerilimi çözmek için ‘güç kullanmama’ konusunda anlaşmıştı.Venezüella'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezüella yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.Esequibo uyuşmazlığıVenezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.​​​​​​​Halihazırda Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231224/venezuella-hak-iddia-etmisti-essequibo-icin-ingiltere-guney-amerikaya-savas-gemisi-gonderiyor-1078869604.html

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