https://sputniknews.com.tr/20231216/venezuelladan-fransaya-protesto-notasi-1078520781.html

Venezüella'dan Fransa'ya protesto notası

Venezüella'dan Fransa'ya protesto notası

Venezüella, Essequibo anlaşmazlığındaki 'yanlış değerlendirmeleri' nedeniyle Fransa'ya protesto notası verdi. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T11:44+0300

2023-12-16T11:44+0300

2023-12-16T11:44+0300

dünya

venezüella

guyana

fransa

catherine colonna

protesto notası

essequibo

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Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil yaptığı açıklamada, Venezüella'nın Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlığa ilişkin 'hatalı değerlendirmeleri' nedeniyle Karakas'taki Fransa Büyükelçiliği'ne bir protesto notası verdiğini ve bu ülkenin Guyana ile olan anlaşmazlığı çözmenin bir yolu olarak Cenevre Anlaşmasını görmezden geldiğini söyledi."Avrupa Bakan Yardımcısı Franklin Ramirez, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna arasında 12 Aralık'ta yapılan telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili olarak Karakas'taki Fransız Büyükelçiliğine bir protesto notası iletildi" notuyla paylaşılan nota sonrası Gil, X'te yaptığı açıklamada Guyana Cumhuriyeti Başkanı Irfaan Ali ile Essequibo üzerindeki anlaşmazlığa ilişkin hatalı değerlendirmelerde bulunulduğunu, bunun hala anlaşmazlık konusu olan ve çözümü 1966 yılında imzalanan Cenevre Anlaşması'nda yatan bir bölge olduğu gerçeğinin göz ardı edildiğini belirtti.Gil ayrıca hükümetinin bu açıklamaların düzeltilmesini talep ettiğini de belirtti.Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, tarafları Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını, özellikle de 1 Aralık 2023 tarihinde verilen kararı tam olarak uygulamaya çağırmıştı.Uluslararası Adalet Divanı, Karakas'tan Guyana Cumhuriyeti'nin bu bölgeyi idare ettiği ve kontrol ettiği ihtilaflı bölgede şu anda hüküm süren durumu değiştirecek herhangi bir önlem almaktan kaçınmasını istemişti.Fransa ayrıca Venezüella'yı tek taraflı herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı.Venezüella ve Guyana devlet başkanları Karayip Topluluğu (Caricom) ve Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) himayesinde toprak anlaşmazlığını görüşmek üzere ilk kez Perşembe günü görüşmüşlerdi. Liderler, Guyana ve Venezüella'nın 'hiçbir koşul altında birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit etmeyecekleri ya da birbirlerine karşı güç kullanmayacakları' konusunda mutabık kalmıştılar.Taraflar ayrıca Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlığın çözümü için diyaloğu sürdürme isteklerini de ifade etmiştiler.

https://sputniknews.com.tr/20231215/venezuella-ve-guyana-essequibo-anlasmazligi-konusunda-diyalogu-surdurme-isteklerini-ifade-etti-1078495075.html

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venezüella, guyana, fransa, catherine colonna, protesto notası, essequibo