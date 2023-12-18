https://sputniknews.com.tr/20231218/rusyadan-venezuella-ile-guyana-arasindaki-toprak-anlasmazligina-mudahale-edilmemesi-cagrisi-1078581039.html

Rusya'dan Venezüella ile Guyana arasındaki toprak anlaşmazlığına müdahale edilmemesi çağrısı

Rusya'dan Venezüella ile Guyana arasındaki toprak anlaşmazlığına müdahale edilmemesi çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Venezüella ve Guyana liderleri Nicolas Maduro ve Irfaan Ali'nin Essequibo anlaşmazlığının çözümüne yönelik... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T17:25+0300

2023-12-18T17:25+0300

2023-12-18T17:25+0300

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venezüella

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guyana

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Moskova’nın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ihtilaflı Esequibo bölgesi konusunda Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile sürdürdüğü diyalog çabalarını desteklediğini kaydeden Mariya Zaharova, açıklamasında, “Venezüella ve Guyana devlet başkanları Nicolas Maduro ve Irfaan Ali'nin 14 Aralık'ta Saint Vincent ve Grenadinler'de gerçekleştirdikleri görüşmeleri ve Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlığın çözümü için diyaloğu sürdürme isteklerini memnuniyetle karşılıyor, bunu temel olarak önemli buluyoruz" diye konuştu.Zaharova, İki ülke liderinin de, şahsi çabalarıyla güveni güçlendirmeye hazır olduklarını gösterdiğine dikkat çekerken, "17 Şubat 1966 Cenevre Anlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun şekilde her iki tarafa da uygun anlaşmazlıkları çözmek için müzakere yolu bulma arzusunu açıkça ortaya koymuşlardır” diye ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, aynı zamanda iki ülke liderinin Karayip Topluluğu (Caricom) ve Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) arabuluculuğundaki görüşmelerde iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuya dış müdahalelerin kabul edilemez olduğunun altını çizdiğini hatırlatırken, "Tüm devletleri bu yaklaşıma saygı duymaya çağırıyoruz. Latin Amerika’daki sorunların yine Latin Amerika ülkeleriyle çözüme ulaştırılması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak bu doğrultuda hareket etme niyetindeyiz. Latin Amerika'yı özgürlüklerden arınmış bir barış bölgesi olarak sürdürmenin önemine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231212/maduro-esequibo-sorununu-diyalogla-cozmek-istediklerini-belirtti-1078346538.html

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venezüella, venezuela, guyana, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova