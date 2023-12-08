https://sputniknews.com.tr/20231208/rusyadan-venezuella-ve-guyanaya-anlasmazliklari-bariscil-sekilde-cozme-cagrisi-1078235819.html

Rusya’dan Venezüella ve Guyana’ya anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme çağrısı

Rusya’dan Venezüella ve Guyana’ya anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella ve Guyana’ya, ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili taraflara zarar verebilecek tüm eylemlerden... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T21:02+0300

2023-12-08T21:02+0300

2023-12-08T21:04+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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guyana

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Rusya’nın Esequibo bölgesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, “Mevcut durumda, Venezüella ve Guyana arasındaki gerilimin azaltılması ve ilişkilerdeki güvenin güçlendirilmesinin öncelik olduğunu düşünüyoruz. Tarafları, durumun dengesini bozacak ve karşılıklı zarara yol açacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Söz konusu iki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesini olumlu bulduklarını belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın, Latin Amerika’nın ‘barış bölgesi’ statüsünü koruması gerektiğini tutarlı olarak savunduğunu anımsatan Zaharova, “Egemen ülkelerin işlerine dış baskıya ve müdahaleye karşı çıkıyoruz. Üstelik, bu ülkeler arasında hassas sorunlar varken. Bu tür sorunlar, üçüncü ülkelerden devlet ve özel düzeylerde ihtiyatla davranmasını talep ediyor” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuelladan-abd-hava-tatbikatina-yanit-exxonmobil-askerleri-lehine-yapilmis-bir-provokasyon-1078227547.html

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