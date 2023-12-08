https://sputniknews.com.tr/20231208/rusyadan-venezuella-ve-guyanaya-anlasmazliklari-bariscil-sekilde-cozme-cagrisi-1078235819.html
Rusya’dan Venezüella ve Guyana’ya anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme çağrısı
Rusya’dan Venezüella ve Guyana’ya anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella ve Guyana’ya, ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili taraflara zarar verebilecek tüm eylemlerden... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T21:02+0300
2023-12-08T21:02+0300
2023-12-08T21:04+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
venezüella
guyana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678717_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_24f3cf9d40b921ff4217ece608390f54.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Rusya’nın Esequibo bölgesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, “Mevcut durumda, Venezüella ve Guyana arasındaki gerilimin azaltılması ve ilişkilerdeki güvenin güçlendirilmesinin öncelik olduğunu düşünüyoruz. Tarafları, durumun dengesini bozacak ve karşılıklı zarara yol açacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Söz konusu iki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesini olumlu bulduklarını belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın, Latin Amerika’nın ‘barış bölgesi’ statüsünü koruması gerektiğini tutarlı olarak savunduğunu anımsatan Zaharova, “Egemen ülkelerin işlerine dış baskıya ve müdahaleye karşı çıkıyoruz. Üstelik, bu ülkeler arasında hassas sorunlar varken. Bu tür sorunlar, üçüncü ülkelerden devlet ve özel düzeylerde ihtiyatla davranmasını talep ediyor” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuelladan-abd-hava-tatbikatina-yanit-exxonmobil-askerleri-lehine-yapilmis-bir-provokasyon-1078227547.html
rusya
venezüella
guyana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678717_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_1bd0ac778e5d4b421dc954f2c7590408.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, venezüella, guyana
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, venezüella, guyana
Rusya’dan Venezüella ve Guyana’ya anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme çağrısı
21:02 08.12.2023 (güncellendi: 21:04 08.12.2023)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezüella ve Guyana’ya, ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili taraflara zarar verebilecek tüm eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, bu meselenin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Rusya’nın Esequibo bölgesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, “Mevcut durumda, Venezüella ve Guyana arasındaki gerilimin azaltılması ve ilişkilerdeki güvenin güçlendirilmesinin öncelik olduğunu düşünüyoruz. Tarafları, durumun dengesini bozacak ve karşılıklı zarara yol açacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Söz konusu iki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesini olumlu bulduklarını belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu meselenin, Venezüella-Guyana ilişkileri kapsamında olduğu ve uluslararası hukuka, taraflar arasında imzalanan anlaşmalara ve mevcut ulusal kanunlara uygun olarak barışçıl ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunarak iyi komşuluk çerçevesi içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunuyoruz.”
Rusya’nın, Latin Amerika’nın ‘barış bölgesi’ statüsünü koruması gerektiğini tutarlı olarak savunduğunu anımsatan Zaharova, “Egemen ülkelerin işlerine dış baskıya ve müdahaleye karşı çıkıyoruz. Üstelik, bu ülkeler arasında hassas sorunlar varken. Bu tür sorunlar, üçüncü ülkelerden devlet ve özel düzeylerde ihtiyatla davranmasını talep ediyor” diye yazdı.