https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuelladan-abd-hava-tatbikatina-yanit-exxonmobil-askerleri-lehine-yapilmis-bir-provokasyon-1078227547.html

Venezüella'dan ABD hava tatbikatına yanıt: 'ExxonMobil askerleri lehine yapılmış bir provokasyon'

Venezüella'dan ABD hava tatbikatına yanıt: 'ExxonMobil askerleri lehine yapılmış bir provokasyon'

Venezüella ABD'nin Guyana'daki askeri tatbikatını provokasyon olarak nitelendirdi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T17:05+0300

2023-12-08T17:05+0300

2023-12-08T17:14+0300

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venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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tatbikat

askeri tatbikat

mercosur

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Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Essequibo bölgesi üzerindeki anlaşmazlığın ortasında ABD'nin Guyana'da askeri tatbikat yapacağını duyurmasını provokasyon olarak nitelendirdi.Savunma Bakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:ABD Güney Komutanlığı ve Guyana Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan askeri tatbikatlar, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun istişari bir referandumun ardından Essequibo'ya ilişkin tedbirleri açıklamasından iki gün sonra gerçekleşmişti.Georgetown'daki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre bu tatbikatın "ABD-Guyana güvenlik ortaklığını geliştirmek ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek için rutin angajmanlar ve operasyonlar üzerine" yapıldığı belirtildi.Maduro 5 Aralık'ta hükümetinin Esequiba Guyana için uygulayacağı eylem planını açıklamıştı: Venezüella ve Guyana, Essequibo Nehri'nin batısında yaklaşık 160 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan ve büyük petrol rezervlerine sahip olan Essequibo Bölgesi'nin egemenliği konusunda 100 yılı aşkın bir süredir anlaşmazlık yaşıyorlar. İki ülke 1966 yılında anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulmak için bir anlaşma imzaladı ancak 2018 yılında Guyana, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak mahkemeden kendisine bölge üzerinde mutlak kontrol sağlayan 1899 tarihli hakem kararını yasal olarak geçerli kılmasını talep etti.ABD'den Guyana'ya destek mesajıBeyaz Saray, Guyana ile Venezuela arasındaki sınır gerilimlerinin arttığı dönemde ABD'nin Guyana'nın egemenliğine 'sarsılmaz desteğini' yineledi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Guyana'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizin kesinlikle yanındayız" dedi ve Washington'un Venezüella ile Guyana arasındaki sınır anlaşmazlığına barışçıl bir çözümü desteklediğini ekledi.Güney Amerika ülkelerinden Venezüella ve Guyana gerilimine barışçıl çözüm çağrısıGüney Amerika ülkeleri Venezüella ve Guyana'yı, Esequibo bölgesiyle ilgili toprak anlaşmazlığına barışçıl bir çözüm aramaya çağırarak ülkeleri çatışma konusunda 'tek taraflı eylemlerden' kaçınmaları konusunda uyardı.Blogun üye ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'dan yapılan ortak açıklamada, "Mercosur ticaret bloğu üyeleri Venezüella ile Guyana arasındaki gerilimin artmasından derin endişe duyduklarını ifade ediyorlar" denildi.Bildiriyi Mercosur üyesi olmayan Şili, Kolombiya, Ekvador ve Peru da imzaladı.Ülkeler, her iki tarafı da 'anlaşmazlığı daha da kötüleştirebilecek tek taraflı eylem ve girişimlerden kaçınmak için diyalog kurmaya ve anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm aramaya' çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/abd-guyanada-hava-tatbikati-yapacak-1078196413.html

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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, abd, guyana, tatbikat, askeri tatbikat, mercosur