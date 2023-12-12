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https://sputniknews.com.tr/20231212/maduro-esequibo-sorununu-diyalogla-cozmek-istediklerini-belirtti-1078346538.html
Maduro, Esequibo sorununu ‘diyalogla’ çözmek istediklerini belirtti
Maduro, Esequibo sorununu ‘diyalogla’ çözmek istediklerini belirtti
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimini, diyalog yoluyla çözmek istediklerini bildirdi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T08:55+0300
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dünya
celac
venezuela
venezüella
nicolas maduro
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esequibo
abd
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petrol
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‘Maduro ile daha fazla’ isimli programda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, mevkidaşı Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile 14 Aralık'ta planlanan yüz yüze görüşmeye ilişkin memnuniyetini dile getirdi.Nicolas Maduro, iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi için arabuluculuk yapan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Karayip Ortak Pazarına (CARICOM) teşekkür etti.1899 Paris Tahkim Kararı'nı tanımadıklarını bir kez daha hatırlatan Maduro, Esequibo bölgesi sorununun çözümü için 1966 Cenevre Anlaşması'nı işaret etti.Maduro, Guyana Devlet Başkanı Ali ile yapacakları yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yapması beklenen Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'e mektup yazarak memnuniyetini ilettiğini belirtti.Guyana'nın, Esequibo anlaşmazlığını Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) taşıma kararını eleştiren Maduro, "Taraflar arasında halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan karşılıklı mutabakat ilkesi ihlal edildi ve bu hadise mevcut durumu gerginleştiren en büyük faktörlerden biriydi" ifadesini kullandı.ABD'li enerji devi Exxon Mobil'e tepkiMaduro, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil'in, Venezüella ile Guyana arasındaki tartışmalı bölgede ‘uluslararası hukuka aykırı şekilde’ petrol faaliyetleri yaptığını vurgulayarak, bu duruma sessiz kalmayacaklarını yineledi.ABD Güney Komutanlığının, Guyana'daki askeri faaliyetlerine değinen Maduro, Guyana Devlet Başkanı Ali ile yapacakları görüşmede, bu konuyu gündeme getireceklerini söyledi.Nicolas Maduro, her zaman barıştan yana olduklarını belirterek, Bolivarcı Barış Diplomasisi doktrini çerçevesinde hareket edeceklerine dikkati çekti.Tarafların, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de, Başbakan Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yüz yüze görüşeceği bildirilmişti.Venezüella'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Maduro yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.Esequibo uyuşmazlığıVenezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre, Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.Bölgenin, doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor
https://sputniknews.com.tr/20231208/venezuelladan-abd-hava-tatbikatina-yanit-exxonmobil-askerleri-lehine-yapilmis-bir-provokasyon-1078227547.html
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celac, venezuela, venezüella, nicolas maduro, guyana, esequibo, abd, latin amerika, petrol
celac, venezuela, venezüella, nicolas maduro, guyana, esequibo, abd, latin amerika, petrol

Maduro, Esequibo sorununu ‘diyalogla’ çözmek istediklerini belirtti

08:55 12.12.2023
© AP Photo / Marco UgarteVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimini, diyalog yoluyla çözmek istediklerini bildirdi.
‘Maduro ile daha fazla’ isimli programda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, mevkidaşı Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile 14 Aralık'ta planlanan yüz yüze görüşmeye ilişkin memnuniyetini dile getirdi.
Nicolas Maduro, iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi için arabuluculuk yapan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Karayip Ortak Pazarına (CARICOM) teşekkür etti.
1899 Paris Tahkim Kararı'nı tanımadıklarını bir kez daha hatırlatan Maduro, Esequibo bölgesi sorununun çözümü için 1966 Cenevre Anlaşması'nı işaret etti.
Maduro, Guyana Devlet Başkanı Ali ile yapacakları yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yapması beklenen Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'e mektup yazarak memnuniyetini ilettiğini belirtti.
Guyana'nın, Esequibo anlaşmazlığını Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) taşıma kararını eleştiren Maduro, "Taraflar arasında halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan karşılıklı mutabakat ilkesi ihlal edildi ve bu hadise mevcut durumu gerginleştiren en büyük faktörlerden biriydi" ifadesini kullandı.

ABD'li enerji devi Exxon Mobil'e tepki

Maduro, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil'in, Venezüella ile Guyana arasındaki tartışmalı bölgede ‘uluslararası hukuka aykırı şekilde’ petrol faaliyetleri yaptığını vurgulayarak, bu duruma sessiz kalmayacaklarını yineledi.
ABD Güney Komutanlığının, Guyana'daki askeri faaliyetlerine değinen Maduro, Guyana Devlet Başkanı Ali ile yapacakları görüşmede, bu konuyu gündeme getireceklerini söyledi.
Nicolas Maduro, her zaman barıştan yana olduklarını belirterek, Bolivarcı Barış Diplomasisi doktrini çerçevesinde hareket edeceklerine dikkati çekti.
Tarafların, Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de, Başbakan Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yüz yüze görüşeceği bildirilmişti.
Venezüella'da yapılan ve Esequibo bölgesinin bu ülkeye ait olduğu yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Maduro yönetimi, Guyana'nın yaklaşık 4'te 3'üne karşılık gelen bölgeyi kontrolü altına alma tehdidinde bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezüella ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.
Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre, Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.
Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.
Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.
Bölgenin, doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor
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