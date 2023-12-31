https://sputniknews.com.tr/20231231/uludagda-kar-seviyesi-3-santimetreye-kadar-dustu-otellerde-doluluk-orani-yuzde-50de-kaldi-1079223670.html
Uludağ’da kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü: Otellerde doluluk oranı yüzde 50'de kaldı
Uludağ’da kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü: Otellerde doluluk oranı yüzde 50'de kaldı
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, kar yağmaması hayal kırıklığı yarattı. Otellerdeki doluluk... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T16:19+0300
2023-12-31T16:19+0300
2023-12-31T16:20+0300
uludağ
kar yağışı
otel
türkiye
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Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kayak pistleri görenleri üzdü. Kar yağışının yaklaşık 2 hafta önce başladığı Uludağ’da lodos ve güneşli havanın etkisiyle kayak pistlerindeki kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü. 2023 son günün Uludağ’da geçirmek isteyenler, kar yağışı olmamasından dolayı kayak sporlarını kızaklarla yaptı. Otellerde ise doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Farklı şehirlerden gelenler oteller bölgesinde yoğun trafik oluştururken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231231/istanbulda-yilbasi-tedbirleri-bazi-yollar-kapatildi-kent-geneline-15-bin-kamera-yerlestirildi-1079221526.html
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uludağ, kar yağışı, otel
Uludağ’da kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü: Otellerde doluluk oranı yüzde 50'de kaldı
16:19 31.12.2023 (güncellendi: 16:20 31.12.2023)
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, kar yağmaması hayal kırıklığı yarattı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde kaldı.
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kayak pistleri görenleri üzdü. Kar yağışının yaklaşık 2 hafta önce başladığı Uludağ’da lodos ve güneşli havanın etkisiyle kayak pistlerindeki kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü.
2023 son günün Uludağ’da geçirmek isteyenler, kar yağışı
olmamasından dolayı kayak sporlarını kızaklarla yaptı.
Otellerde ise doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Farklı şehirlerden gelenler oteller bölgesinde yoğun trafik oluştururken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı.