https://sputniknews.com.tr/20231231/uludagda-kar-seviyesi-3-santimetreye-kadar-dustu-otellerde-doluluk-orani-yuzde-50de-kaldi-1079223670.html

Uludağ’da kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü: Otellerde doluluk oranı yüzde 50'de kaldı

Uludağ’da kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü: Otellerde doluluk oranı yüzde 50'de kaldı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlanırken, kar yağmaması hayal kırıklığı yarattı. Otellerdeki doluluk... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T16:19+0300

2023-12-31T16:19+0300

2023-12-31T16:20+0300

uludağ

kar yağışı

otel

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079223727_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_40bed0397283c1d1ec633c6a91bc4442.jpg

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kayak pistleri görenleri üzdü. Kar yağışının yaklaşık 2 hafta önce başladığı Uludağ’da lodos ve güneşli havanın etkisiyle kayak pistlerindeki kar seviyesi 3 santimetreye kadar düştü. 2023 son günün Uludağ’da geçirmek isteyenler, kar yağışı olmamasından dolayı kayak sporlarını kızaklarla yaptı. Otellerde ise doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Farklı şehirlerden gelenler oteller bölgesinde yoğun trafik oluştururken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231231/istanbulda-yilbasi-tedbirleri-bazi-yollar-kapatildi-kent-geneline-15-bin-kamera-yerlestirildi-1079221526.html

uludağ

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uludağ, kar yağışı, otel