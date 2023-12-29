Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar var mı?
© AAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye, 2024 yılına girmeye hazırlandığımız günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa ev sahipliği yapacak.
29 Aralık Cuma sabahı ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre; sıcaklıklar:
Marmara'da hava nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Ege'de hava nasıl olacak?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve aç
Akdeniz'de hava nasıl olacak?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu'da hava nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz'de hava nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,
Doğu Anadolu'da hava nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
16 Aralık, 09:27