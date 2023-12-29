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Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar var mı?
Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T10:16+0300
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Türkiye, 2024 yılına girmeye hazırlandığımız günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa ev sahipliği yapacak.29 Aralık Cuma sabahı ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji'nin verilerine göre; sıcaklıklar:Marmara'da hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluEge'de hava nasıl olacak?Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluDENİZLİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluMANİSA °C, 12°CAz bulutlu ve açAkdeniz'de hava nasıl olacak?Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 17°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açıkİç Anadolu'da hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKONYA °C, 11°CAz bulutlu ve açıkBatı Karadeniz'de hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu,TOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,Doğu Anadolu'da hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 6°CParçalı bulutluMALATYA °C, 9°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluVAN °C, 7°CAz bulutluGüneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve pusluGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 12°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve pusluSİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
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hava durumu, istanbul hava durumu, yılbaşı, kar, ankara, izmir, sıcak hava
hava durumu, istanbul hava durumu, yılbaşı, kar, ankara, izmir, sıcak hava

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar var mı?

10:16 29.12.2023
© AAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Türkiye, 2024 yılına girmeye hazırlandığımız günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa ev sahipliği yapacak.
29 Aralık Cuma sabahı ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre; sıcaklıklar:

Marmara'da hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Ege'de hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MANİSA °C, 12°C
Az bulutlu ve aç

Akdeniz'de hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu'da hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz'de hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu,
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,

Doğu Anadolu'da hava nasıl olacak?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve puslu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
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