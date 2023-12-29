https://sputniknews.com.tr/20231229/meteoroloji-acikladi-yilbasinda-kar-var-mi-1079159740.html

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar var mı?

Meteoroloji açıkladı: Yılbaşında kar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T10:16+0300

2023-12-29T10:16+0300

2023-12-29T10:16+0300

yaşam

hava durumu

istanbul hava durumu

yılbaşı

kar

ankara

izmir

sıcak hava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1d/1055127749_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed17277e38ec3a88859354dea465be8d.jpg

Türkiye, 2024 yılına girmeye hazırlandığımız günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığa ev sahipliği yapacak.29 Aralık Cuma sabahı ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Meteoroloji'nin verilerine göre; sıcaklıklar:Marmara'da hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluEge'de hava nasıl olacak?Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluDENİZLİ °C, 18°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluMANİSA °C, 12°CAz bulutlu ve açAkdeniz'de hava nasıl olacak?Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 22°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 17°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 21°CAz bulutlu ve açıkİç Anadolu'da hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluKONYA °C, 11°CAz bulutlu ve açıkBatı Karadeniz'de hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz'de hava nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu,TOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu,TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,Doğu Anadolu'da hava nasıl olacak?Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 6°CParçalı bulutluMALATYA °C, 9°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusluVAN °C, 7°CAz bulutluGüneydoğu Anadolu'da hava nasıl olacak?Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve pusluGAZİANTEP °C, 16°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 12°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer yogun olmak üzere sisli ve pusluSİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

https://sputniknews.com.tr/20231216/bugun-hava-durumu-nasil-olacak--1078517770.html

ankara

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, istanbul hava durumu, yılbaşı, kar, ankara, izmir, sıcak hava