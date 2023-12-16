https://sputniknews.com.tr/20231216/bugun-hava-durumu-nasil-olacak--1078517770.html

Bugün hava durumu nasıl olacak?

Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Aralık günü hava tahminlerini açıklandı. 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T09:27+0300

2023-12-16T09:27+0300

2023-12-16T09:30+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

hava

yağmur

fırtına

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0a/1055452794_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_674cb8b7fa500aa32760e5d33234899c.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Ülkede diğer şehirlerde beklenen hava durumu ise şöyle: Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22Antalya: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

https://sputniknews.com.tr/20231216/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-2842-firari-yakalandi--1078517355.html

türkiye

izmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

16 aralık, 16 aralık hava durumu, 16 aralık yurtta hava durumu, istanbul hava durumu, adana hava, marmara bölgesi hava durumu, yağış, fırtına, kar, ankara hava durumu