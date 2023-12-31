https://sputniknews.com.tr/20231231/istanbulda-yilbasi-tedbirleri-bazi-yollar-kapatildi-kent-geneline-15-bin-kamera-yerlestirildi-1079221526.html
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: Bazı yollar kapatıldı, kent geneline 15 bin kamera yerleştirildi
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: Bazı yollar kapatıldı, kent geneline 15 bin kamera yerleştirildi
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kent genelinde 55 bin 556 polis, 5 bin 996 jandarma ile 231 Sahil Güvenlik personeli... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T15:19+0300
2023-12-31T15:19+0300
2023-12-31T15:19+0300
istanbul
taksim meydanı
beyoğlu
şişli
kadıköy
güvenlik
yılbaşı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079222385_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_43f89a86f6f7adc65c32dca9c8cd1d43.jpg
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuru kapsamında, İstiklal Caddesi ve buraya çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam ile Hamalbaşı Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmiyor.Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelenler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip edip Divan kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendiriliyor.Şişli'de, Mim Kemal Öke Caddesi ve Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası ve Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar trafiğe kapatılırken sürücüler, Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Bayıldım, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine gönderiliyor.Beşiktaş'ta, Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane ile Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Ulus Mahallesi istikametine verilirken, araçlar Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne yönlendiriliyor.Kadıköy'de ise saat 18.00'den itibaren Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi Kırtasiyeci Sokak ve General Asım Gündüz Caddesi Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapalı olacak.Caferağa Mahallesi'nde General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İlhan Ünlüler, Şair Latifi sokakların kesişimlerinde, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa, Dalga, Fırıldak, Gürbüztürk, Cemal Süreyya sokaklarının ve Moda Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmeyecek.Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde Damga Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimleri, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes ve Muvakkithane caddelerinin kesişim noktaları, Rıhtım Sahil, Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi Moda yönü ve İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişiminden Moda istikametine trafik kapatılacak.Caddebostan'da ise İskele Sokak ile bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimlerinin yoğunluğa göre trafiğe kapatılması bekleniyor. Trafik akışının, General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Mühürdari, Albay Faik Sözdener ve Söğütlüçeşme caddeleri istikametlerine yönlendirilmesi planlanıyor.Kent genelinde 55 binin üzerinde polis görevli olacakİstanbul Emniyet Müdürlüğünce 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter ve 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel görev yapıyor.Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı 894 tim ve 5 bin 996 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada olacak.15 bin kamerayla anlık takipAyrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sayesinde İstanbul genelinde yaklaşık 15 bin kamerayla anlık takip yapılacak.Komuta merkezine iletilecek görüntüler sayesinde muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleksle anında müdahalede bulunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20231231/taksim-meydani-ve-cevresi-bariyerlerle-kaplandi-saat-1400ten-itibaren-bu-yollar-kapali-1079213121.html
istanbul
taksim meydanı
beyoğlu
şişli
kadıköy
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1f/1079222385_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_db8b3da3282ac856efe424e81f6144ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, taksim meydanı, beyoğlu, şişli, kadıköy, güvenlik, yılbaşı
istanbul, taksim meydanı, beyoğlu, şişli, kadıköy, güvenlik, yılbaşı
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri: Bazı yollar kapatıldı, kent geneline 15 bin kamera yerleştirildi
İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kent genelinde 55 bin 556 polis, 5 bin 996 jandarma ile 231 Sahil Güvenlik personeli görev alırken, yaklaşık 15 bin kamerayla şehrin birçok noktası anlık takip edilecek.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuru kapsamında, İstiklal Caddesi
ve buraya çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam ile Hamalbaşı Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmiyor.
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler, Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelenler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip edip Divan kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendiriliyor.
Şişli'de, Mim Kemal Öke Caddesi ve Vali Konağı Caddesi kesişimi ile Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri arası ve Abdi İpekçi Caddesi, Bostan, Atiye, Altın ve Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu sokaklar trafiğe kapatılırken sürücüler, Teşvikiye, Valikonağı, Rumeli, Bayıldım, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerine gönderiliyor.
Beşiktaş'ta, Kuruçeşme Mahallesi Kireçhane ile Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Ulus Mahallesi istikametine verilirken, araçlar Yeşilpınar ve Yol sokakları ile Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ne yönlendiriliyor.
Kadıköy'de ise saat 18.00'den itibaren Osmanağa Mahallesi'nde Söğütlüçeşme Caddesi Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi Kırtasiyeci Sokak ve General Asım Gündüz Caddesi Serasker Caddesi kesişimi trafiğe kapalı olacak.
Caferağa Mahallesi'nde General Asım Gündüz Caddesi'nden Nailbey, Nazmi Bey, Sakız Gülü, Dr. İlhan Ünlüler, Şair Latifi sokakların kesişimlerinde, Dr. Esat Işık Caddesi'nden Badem Altı Sokak kesişimi, Badem Altı Sokak'tan Ruşenağa, Dalga, Fırıldak, Gürbüztürk, Cemal Süreyya sokaklarının ve Moda Caddesi kesişiminde araçların girişine izin verilmeyecek.
Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde Damga Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimleri, Albay Faik Sözdener Caddesi'nden Misbah Muayyes ve Muvakkithane caddelerinin kesişim noktaları, Rıhtım Sahil, Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi Moda yönü ve İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak kesişiminden Moda istikametine trafik kapatılacak.
Caddebostan'da ise İskele Sokak ile bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimlerinin yoğunluğa göre trafiğe kapatılması bekleniyor. Trafik akışının, General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Mühürdari, Albay Faik Sözdener ve Söğütlüçeşme caddeleri istikametlerine yönlendirilmesi planlanıyor.
Kent genelinde 55 binin üzerinde polis görevli olacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter ve 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel görev yapıyor.
Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı 894 tim ve 5 bin 996 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada olacak.
15 bin kamerayla anlık takip
Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sayesinde İstanbul genelinde yaklaşık 15 bin kamerayla anlık takip yapılacak.
Komuta merkezine iletilecek görüntüler sayesinde muhtemel olumsuz durumlara karşı hızlı refleksle anında müdahalede bulunulacak.