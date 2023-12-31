https://sputniknews.com.tr/20231231/taksim-meydani-ve-cevresi-bariyerlerle-kaplandi-saat-1400ten-itibaren-bu-yollar-kapali-1079213121.html
Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle kaplandı: Saat 14.00'ten itibaren bu yollar kapalı
Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle kaplandı: Saat 14.00'ten itibaren bu yollar kapalı
Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı'nda polis ve... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T12:46+0300
2023-12-31T12:46+0300
2023-12-31T14:13+0300
türkiye
taksim meydanı
bariyer
güvenlik
yılbaşı
gezi parkı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu.Gazi Parkı'ndaki güvenlik noktasında ise polis ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.Söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231231/erdogandan-yeni-yil-mesaji-asil-cikisimizi-turkiye-yuzyili-ile-2024le-birlikte-baslatiyoruz-1079212293.html
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taksim meydanı yılbaşı, taksim meydanı yılbaşı kutlamaları, taksim meydanı bariyer, taksim meydanı kapalı yıllar, taksim meydanı açık mı
Taksim Meydanı ve çevresi bariyerlerle kaplandı: Saat 14.00'ten itibaren bu yollar kapalı
12:46 31.12.2023 (güncellendi: 14:13 31.12.2023)
Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirildi. Gezi Parkı'nda polis ve TOMA'ların bekletildiği bölgede saat 14.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı
ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu.
Gazi Parkı'ndaki güvenlik noktasında ise polis ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.
Söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.