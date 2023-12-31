https://sputniknews.com.tr/20231231/scholzdan-yine-ayni-sarki-yeni-yil-konusmasinda-putini-elestirdi-1079210158.html

Scholz’dan yine aynı şarkı: Yeni Yıl konuşmasında Putin'i eleştirdi

Scholz’dan yine aynı şarkı: Yeni Yıl konuşmasında Putin'i eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman halkına hitaben yaptığı yeni yıl konuşmasında, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasının ardından Putin'in ‘gaz musluğunu... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T10:06+0300

2023-12-31T10:06+0300

2023-12-31T10:06+0300

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Alman Die Welt gazetesi, Almanya Başbakanı Scholz'un yeni yıl konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna'daki çatışma hakkında sert konuştuğunu bildirdi.Yeni yıl münasebetiyle Alman halkına seslenen Scholz, “Pandemi nedeniyle yaşadığımız krizi henüz yarılamışken, Rusya, Avrupa'nın merkezinde acımasız bir çatışma başlattı" diyerek ülkedeki ekonomik krizin Putin’in kararları nedeniyle yaşandığını ima etti.Scholz ayrıca Ukrayna'daki çatışmaların başlamasının ardından Putin'in ‘gaz musluğunu kapattığını’ savunurken, bu konuşmasının ardından Alman vatandaşları tarafından eleştirildi.Die Welt gazetesinde yer alan yorumlarda, Berlin'in Rus gazını reddettiğine ve ABD'nin Kuzey Akım boru hatlarını patlatarak baltaladığına dikkat çeken Alman okurlar, Almanya Başbakanı Scholz'u istifaya çağırdı.Ekim ayında, Rusya Enerji Haftası genel oturumunda konuşan Putin, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini kesmediğini, Batılı ülkelerin tedariki reddettiğini söyledi.Rus lider, Avrupa'nın Rus gazını reddederek kendi sorunlarını yarattığını da sözlerine ekledi.Geçen yıl Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına yapılan terör saldırılarının ardından Almanya'ya gaz tedariki önemli ölçüde zorlaşırken, kasım ayında konuşan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, ülkenin enerji tedarikinin batı yönünü ‘kapatmadığını’ vurgulamış, Rusya’nın güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ettiğini sözlerine eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-devlet-baskani-putin-batili-liderlerin-yeni-yilini-bu-sene-da-kutlamadi-1079195367.html

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almanya, olaf scholz, ekonomik kriz, doğalgaz, berlin, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, rusya, vladimir putin