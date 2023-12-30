https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-devlet-baskani-putin-batili-liderlerin-yeni-yilini-bu-sene-da-kutlamadi-1079195367.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı liderlerin yeni yılını bu sene de kutlamadı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı liderlerin yeni yılını bu sene de kutlamadı
Rusya Devlet Başkanı ayrıca İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Japonya ve Rusya'ya dost olmayan diğer büyük ülkelerin liderlerine de yeni yıl tebriği göndermedi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T14:01+0300
2023-12-30T14:01+0300
2023-12-30T14:03+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
yeni yıl
tebrik mesajı
joe biden
almanya
abd
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078542684_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3e4b9f86299cf8c33a41940fc8a6cbd7.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD lideri Joe Biden da dahil olarak üzere diğer Batılı ülkelerin liderlerine yeni yıl tebriği göndermedi.Kremlin 30 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı'ndan yeni yıl tebriği alan liderlerin bir listesini yayımladı. Putin, geleneksel olarak yabancı meslektaşlarının yeni yılını ve Noel'ini Aralık ayının son günlerinde kutluyor.Bu listede İngiltere, Almanya, ABD, Fransa ve Japonya başta olmak üzere Rusya'ya dost olmayan diğer büyük devletlerin liderleri yer almadı. Putin iki yıldır bu liderlere yeni yıl tebrik mesajı göndermiyor.Ayrıca listede uluslararası örgütlerin ve önde gelen spor federasyonlarının başkanları yer yine almadı.
https://sputniknews.com.tr/20231230/putinden-erdogana-yeni-yil-mesaji-isbirligini-gelistirmeye-devam-edecegiz-1079194408.html
rusya
almanya
fransa
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078542684_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f621aa8059658619a4bb7f13f42534b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, kremlin, yeni yıl, tebrik mesajı, joe biden, almanya, abd, fransa, japonya
vladimir putin, rusya, kremlin, yeni yıl, tebrik mesajı, joe biden, almanya, abd, fransa, japonya
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı liderlerin yeni yılını bu sene de kutlamadı
14:01 30.12.2023 (güncellendi: 14:03 30.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı ayrıca İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Japonya ve Rusya'ya dost olmayan diğer büyük ülkelerin liderlerine de yeni yıl tebriği göndermedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD lideri Joe Biden da dahil olarak üzere diğer Batılı ülkelerin liderlerine yeni yıl tebriği göndermedi.
Kremlin 30 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı'ndan yeni yıl tebriği alan liderlerin bir listesini yayımladı. Putin, geleneksel olarak yabancı meslektaşlarının yeni yılını ve Noel'ini Aralık ayının son günlerinde kutluyor.
Bu listede İngiltere, Almanya, ABD, Fransa ve Japonya başta olmak üzere Rusya'ya dost olmayan diğer büyük devletlerin liderleri yer almadı. Putin iki yıldır bu liderlere yeni yıl tebrik mesajı göndermiyor.
Ayrıca listede uluslararası örgütlerin ve önde gelen spor federasyonlarının başkanları yer yine almadı.