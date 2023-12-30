https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-devlet-baskani-putin-batili-liderlerin-yeni-yilini-bu-sene-da-kutlamadi-1079195367.html

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı liderlerin yeni yılını bu sene de kutlamadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı liderlerin yeni yılını bu sene de kutlamadı

Rusya Devlet Başkanı ayrıca İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Japonya ve Rusya'ya dost olmayan diğer büyük ülkelerin liderlerine de yeni yıl tebriği göndermedi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T14:01+0300

2023-12-30T14:01+0300

2023-12-30T14:03+0300

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kremlin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD lideri Joe Biden da dahil olarak üzere diğer Batılı ülkelerin liderlerine yeni yıl tebriği göndermedi.Kremlin 30 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı'ndan yeni yıl tebriği alan liderlerin bir listesini yayımladı. Putin, geleneksel olarak yabancı meslektaşlarının yeni yılını ve Noel'ini Aralık ayının son günlerinde kutluyor.Bu listede İngiltere, Almanya, ABD, Fransa ve Japonya başta olmak üzere Rusya'ya dost olmayan diğer büyük devletlerin liderleri yer almadı. Putin iki yıldır bu liderlere yeni yıl tebrik mesajı göndermiyor.Ayrıca listede uluslararası örgütlerin ve önde gelen spor federasyonlarının başkanları yer yine almadı.

https://sputniknews.com.tr/20231230/putinden-erdogana-yeni-yil-mesaji-isbirligini-gelistirmeye-devam-edecegiz-1079194408.html

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vladimir putin, rusya, kremlin, yeni yıl, tebrik mesajı, joe biden, almanya, abd, fransa, japonya