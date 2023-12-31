https://sputniknews.com.tr/20231231/ab-romanya-ve-bulgaristani-sengen-bolgesine-kademeli-olarak-dahil-edecek-1079208864.html

AB, Romanya ve Bulgaristan'ı Şengen bölgesine ‘kademeli olarak’ dahil edecek

AB, Romanya ve Bulgaristan'ı Şengen bölgesine ‘kademeli olarak’ dahil edecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Romanya ve Bulgaristan için deniz ve hava yollarından girişlerde 31 Mart'tan itibaren sınır kontrollerinin... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T09:21+0300

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2023-12-31T09:21+0300

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Bulgaristan ve Romanya'nın 2007 başında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmalarının ardından yıllardır bekledikleri Şengen bölgesine katılım hedeflerinde önemli bir ilerleme sağlanırken, iki ülkenin entegrasyonu kademeli olarak sağlanacak.İki ülkenin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Şengen'e dahil olacakları bildirildi.AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, üye ülkelerin Bulgaristan ve Romanya ile deniz ve hava yollarından girişlerde 31 Mart'tan itibaren sınır kontrollerinin kaldırılması konusunda oybirliği sağladığı fakat kara sınırlarından girişlerde de kontrollerin kaldırılması için yeni bir karara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.Macaristan, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı transit geçiş ücretini artırmak isteyen Bulgaristan'ı geri adım atması konusunda uyarmış, aksi takdirde Şengen bölgesine girişine engel olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Sofya yönetimi, Rus gazına ilave transit ücreti getirmek için yasal düzenleme yapma planından vazgeçmişti.Uzun süredir iki ülkenin Şengen'e katılmasına göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle direnç gösteren Hollanda da istediği şartların karşılanmasını gerekçe göstererek aralık ortasında itirazını geri çekmişti.Son olarak Avusturya ile müzakerelere yoğunlaşan Bulgaristan ve Romanya, 28 Aralık'ta deniz ve hava yoluyla katılım konusunda anlaşma sağlandığını, karadan katılım için ise müzakerelerin süreceğini duyurmuştu.Bulgaristan, Romanya, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi hariç 23 AB üyesiyle Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Şengen bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231228/bulgaristan-basbakani-denkov-schengene-katilim-icin-avusturya-ile-anlasma-saglandi-1079149460.html

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