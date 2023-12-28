https://sputniknews.com.tr/20231228/bulgaristan-basbakani-denkov-schengene-katilim-icin-avusturya-ile-anlasma-saglandi-1079149460.html
Bulgaristan Başbakanı Denkov: Schengen’e katılım için Avusturya ile anlaşma sağlandı
Bulgaristan Başbakanı Denkov: Schengen’e katılım için Avusturya ile anlaşma sağlandı
Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, ülkenin Schengen bölgesine dahil olması konusunda tek onay beklenen ülke olan Avusturya ile prensipte anlaşmaya... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T20:14+0300
2023-12-28T20:14+0300
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Bulgaristan Telgraf Ajansı’nın (BTA) bildirdiği üzere Başbakan Denkov, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil olması konusunda Avusturya ile prensipte anlaşmaya varıldığını, şimdilik deniz ve hava sınırlarının kaldırılmasının söz konusu olduğunu belirtti.Habere göre Denkov, “Zorlu müzakerelerin ardından iki ülke, Avusturya ile ilk etapta hava ve deniz yoluyla Schengen bölgesine katılma konusunda prensipte anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.Avusturya'nın Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine kara sınırlarının da kaldırılması ile tam girişi konusunda müzakerelere devam etme sözü verdiğine dikkat çeken Denkov, kesin sürelerin belirlenmediği bilgisini verdi.Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği’ne 2007’de katılmıştı.Avrupa Birliği Konseyi, Aralık 2022’de Hırvatistan'ın Schengen'e dahil olması konusunda anlaşmaya varmış, ancak Bulgaristan ve Romanya ile ilgili kararları ertelemişti. Avusturya ve Hollanda, her iki ülkenin de kendi toprakları üzerinden yasadışı göçe karşı koyma yönündeki çabalarının yetersiz olduğunu gerekçe göstererek katılımına Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine kabulünü engellemişti.Son olarak Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, 15 Aralık'ta Hollanda Meclisine 15 Aralık'ta bir mektup yollayarak, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231217/bulgaristanin-schengen-bolgesine-dahil-olmasi-icin-bir-ulkenin-oyu-bekleniyor-1078545629.html
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bulgaristan, avrupa, nikolay denkov, romanya, schengen, schengen, schengen, schengen bölgesi
bulgaristan, avrupa, nikolay denkov, romanya, schengen, schengen, schengen, schengen bölgesi
Bulgaristan Başbakanı Denkov: Schengen’e katılım için Avusturya ile anlaşma sağlandı
Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, ülkenin Schengen bölgesine dahil olması konusunda tek onay beklenen ülke olan Avusturya ile prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bulgaristan Telgraf Ajansı’nın (BTA) bildirdiği üzere Başbakan Denkov, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil olması konusunda Avusturya ile prensipte anlaşmaya varıldığını, şimdilik deniz ve hava sınırlarının kaldırılmasının söz konusu olduğunu belirtti.
Habere göre Denkov, “Zorlu müzakerelerin ardından iki ülke, Avusturya ile ilk etapta hava ve deniz yoluyla Schengen bölgesine katılma konusunda prensipte anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.
Avusturya'nın Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine kara sınırlarının da kaldırılması ile tam girişi konusunda müzakerelere devam etme sözü verdiğine dikkat çeken Denkov, kesin sürelerin belirlenmediği bilgisini verdi.
Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği’ne 2007’de katılmıştı.
Avrupa Birliği Konseyi, Aralık 2022’de Hırvatistan'ın Schengen'e dahil olması konusunda anlaşmaya varmış, ancak Bulgaristan ve Romanya ile ilgili kararları ertelemişti. Avusturya ve Hollanda, her iki ülkenin de kendi toprakları üzerinden yasadışı göçe karşı koyma yönündeki çabalarının yetersiz olduğunu gerekçe göstererek katılımına Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen bölgesine kabulünü engellemişti.
Son olarak Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, 15 Aralık'ta Hollanda Meclisine 15 Aralık'ta bir mektup yollayarak, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirmişti.