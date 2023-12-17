https://sputniknews.com.tr/20231217/bulgaristanin-schengen-bolgesine-dahil-olmasi-icin-bir-ulkenin-oyu-bekleniyor-1078545629.html

Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil olması için bir ülkenin onayı bekleniyor

Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil olması için bir ülkenin onayı bekleniyor

Avrupa Konseyi İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında, Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımına ilişkin karar Hollanda ve Avusturya'nın vetosuyla... 17.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-17T13:12+0300

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NL Times'ın haberine göre, Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Hollanda Meclisine 15 Aralık'ta bir mektup yolladı.Bakan Eric van der Burg, yolladığı mektupta Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirdi.Van der Burg, mektupta "Bulgaristan'ın sürdürülebilir yasa reformlarını yürürlüğe koyduğunu belirledik ve ülkenin Schengen Bölgesi'ne dahil olması için gerekli özelliklere sahip bulunduğunu saptadık. Bulgaristan, artık Schengen Bölgesi'ne dahil olabilir" ifadelerini kullandı.

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